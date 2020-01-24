Правильное питание в зимний период: как избежать проблем со здоровьем и не набрать лишний вес
В программе «Ранок з Україною», которая выходит по будням в 6:30 на канале «Украина», рассказали, как правильно питаться в зимний период, чтобы избежать проблем со здоровьем и не набрать лишнего веса.
Зимой мы не должны переедать, потому что это очень большая нагрузка на внутренние органы, особенно на печень, поджелудочную, а также для самого состояния кишечника – именно он производит все гормоны счастья, – рассказала врач Людмила Гончарова. – Лучше всего обратиться к врачу, чтобы изменить питание, ведь проблема этого лежит в корне личных обменных процессов. Вы себя неправильно кормите.
Но утолить аппетит можно – «Ранок з Україною» предлагает несколько лайфхаков для уменьшения потребления пищи:
- уменьшить размер тарелки. Вы даже не заметите, как вместе с этим уменьшится и объем пищи;
- обратите внимание на посуду синего и зеленого цвета – психологи утверждают, что они подсознательно снижают аппетит;
- если на вас внезапно напал голод – почистите зубы, так прямо посреди дня, а в качестве бонуса вас ждет белоснежная улыбка.
А вот если уже поздно и несколько килограммов мешают – помочь проблеме можно чисткой организма. Детокс-рецепты просты:
- сауна – поможет вывести из организма лишнюю воду и токсины;
- в течение одного дня употреблять только смузи. Коктейль из свежих овощей или фруктов очистит пищеварительную систему;
- спорт – повисит тонус, а также уменьшит чувство голода и поможет предотвратить переедание.
Напомним,