Правильное питание в зимний период: как избежать проблем со здоровьем и не набрать лишний вес

24 января 2020 15:00 Юлия Крутиева
Правильное питание в зимний период: как избежать проблем со здоровьем и не набрать лишний вес
Правильное питание в зимний период
pixabay.com

В программе «Ранок з Україною», которая выходит по будням в 6:30 на канале «Украина», рассказали, как правильно питаться в зимний период, чтобы избежать проблем со здоровьем и не набрать лишнего веса.

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Врач-гастроэнтеролог отметила, что лучшим выбором станет 3-разовое питание, а на перекус вместо шоколада и выпечки следует выбрать фрукты или орешки – это лучше и для желудка, и для хорошего настроения.

Зимой мы не должны переедать, потому что это очень большая нагрузка на внутренние органы, особенно на печень, поджелудочную, а также для самого состояния кишечника – именно он производит все гормоны счастья, – рассказала врач Людмила Гончарова. – Лучше всего обратиться к врачу, чтобы изменить питание, ведь проблема этого лежит в корне личных обменных процессов. Вы себя неправильно кормите.

Правильное питание в зимний период / pixabay.com
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Переедание – прямое следствие холода, – объясняет врач. Нет солнца, а соответственно, не хватает витамина Д, именно поэтому человек постоянно испытывает чувство голода. А еще в холодное время года существенно замедляется обмен веществ, из-за чего человек набирает лишние килограммы. 

Но утолить аппетит можно – «Ранок з Україною» предлагает несколько лайфхаков для уменьшения потребления пищи: 

  • уменьшить размер тарелки. Вы даже не заметите, как вместе с этим уменьшится и объем пищи;
  • обратите внимание на посуду синего и зеленого цвета – психологи утверждают, что они подсознательно снижают аппетит;
  • если на вас внезапно напал голод – почистите зубы, так прямо посреди дня, а в качестве бонуса вас ждет белоснежная улыбка.

А вот если уже поздно и несколько килограммов мешают – помочь проблеме можно чисткой организма. Детокс-рецепты просты:

  • сауна – поможет вывести из организма лишнюю воду и токсины;
  • в течение одного дня употреблять только смузи. Коктейль из свежих овощей или фруктов очистит пищеварительную систему;
  • спорт – повисит тонус, а также уменьшит чувство голода и поможет предотвратить переедание.

Напомним, 

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