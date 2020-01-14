ПП-намазки для перекусов (рецепт)

14 января 2020 16:30 Юлия Крутиева
ПП-намазки для перекусов (рецепт)
ПП-намазки для перекусов (рецепт)
pixabay.com

Вкусняшки для перекуса. Можно добавлять в салаты, использовать на цельнозерновой хлеб или в лаваш.

Читайте такжеБыстро, вкусно и полезно! Домашняя халва от Лизы Глинской (рецепт)
Тренер шоу «Зважені та щасливі» на канале СТБ Марина Боржемская продолжает делиться с нами полезными рецептами. Три ПП-намазки для полезного и вкусного перекуса.

Намазка из тофу

Ингредиенты

  • Тофу – 200 г
  • Паприка – щепотка
  • Смесь перцев – щепотка
  • Соевый соус – 2 ст.л.
  • Петрушка – пучок ( можно любую другую любимую зелень)

Способ приготовления

В чашу блендера бросаем нарезанный небольшими кусочками тофу. Добавляем паприку, смесь перцев, петрушку. Влить соевый соус и буквально за 30 секунд превращаем блендером все в однородную массу.

Хумус

Ингредиенты

  • 200-грамм предварительно отваренного нута
  • 50 мл кипятка
  • 3 ст.л. кунжутной пасты тахини (ее можно заменить обычным кунжутом, измельченным в кофемолке или в блендере вместе с нутом)
  • Сок одного лимона
  • 2 зубчика чеснока
  • 1 ч.л. оливкового(подсолнечного масла)
  • Соль, свежемолотый черный перец

Способ приготовления

Сначала добавить в блендер нут с водой, потом постепенно добавить все ингредиенты и перемолоть.

Намазка из белой фасоли с петрушкой/кинзой/ любой любимой зеленью

Ингредиенты

  • 200 гр предварительно отваренной фасоли
  • 50 мл кипятка
  • Сок одного лимона
  • 2 ст.л. растительного/оливкового масла 
  • 2 зубчика чеснока
  • Полпучка петрушки или любой другой зелени
  • Соль, свежемолотый черный перец

Способ приготовления

Перемолоть все в блендере. (Хорошо разваренную фасоль можно размять и с помощью вилки).

Напомним,

Облако тегов

рецепты рецепты звезд простые рецепты полезные рецепты Марина Боржемская полезное питание намазки

Материалы по теме

Легкий гарнир из моркови с зеленым горошком (рецепт)
Еда и рецепты

Легкий гарнир из моркови с зеленым горошком (рецепт)
Ведущую программы «Ревизор Х» Юлию Панкову поставили на сноуборд за 80 гривен
Новости

Ведущую программы «Ревизор Х» Юлию Панкову поставили на сноуборд за 80 гривен
ТОП-5 популярных стран для путешествий в 2020 году
Путешествия

ТОП-5 популярных стран для путешествий в 2020 году
Оскар-2020: когда и где смотреть онлайн церемонию вручения премии в Украине
Новости

Оскар-2020: когда и где смотреть онлайн церемонию вручения премии в Украине

Популярное на сайте

Какая прическа будет самой модной в 2020 году?

Какая прическа будет самой модной в 2020 году?
Названы главные фрики среди знаков Зодиака

Названы главные фрики среди знаков Зодиака
Какой маникюр сводит парней с ума?

Какой маникюр сводит парней с ума?
ТОП-5 признаков, что ваш партнер несчастлив с вами

ТОП-5 признаков, что ваш партнер несчастлив с вами

Популярное видео

Выходите без звонка-2: смотреть 40 серию онлайн (эфир от 10.01.2020)

Выходите без звонка-2: смотреть 40 серию онлайн (эфир от 10.01.2020)
Гороскоп на неделю с 13 по 19 января 2020 года для всех знаков Зодиака

Гороскоп на неделю с 13 по 19 января 2020 года для всех знаков Зодиака
Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 12.01.2020)

Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 12.01.2020)
Женский доктор 4 сезон: смотреть 1 серию онлайн (эфир от 13.01.2020)

Женский доктор 4 сезон: смотреть 1 серию онлайн (эфир от 13.01.2020)
tv.ua