ПП-намазки для перекусов (рецепт)
Вкусняшки для перекуса. Можно добавлять в салаты, использовать на цельнозерновой хлеб или в лаваш.
Намазка из тофу
Ингредиенты
- Тофу – 200 г
- Паприка – щепотка
- Смесь перцев – щепотка
- Соевый соус – 2 ст.л.
- Петрушка – пучок ( можно любую другую любимую зелень)
Способ приготовления
В чашу блендера бросаем нарезанный небольшими кусочками тофу. Добавляем паприку, смесь перцев, петрушку. Влить соевый соус и буквально за 30 секунд превращаем блендером все в однородную массу.
Хумус
Ингредиенты
- 200-грамм предварительно отваренного нута
- 50 мл кипятка
- 3 ст.л. кунжутной пасты тахини (ее можно заменить обычным кунжутом, измельченным в кофемолке или в блендере вместе с нутом)
- Сок одного лимона
- 2 зубчика чеснока
- 1 ч.л. оливкового(подсолнечного масла)
- Соль, свежемолотый черный перец
Способ приготовления
Сначала добавить в блендер нут с водой, потом постепенно добавить все ингредиенты и перемолоть.
Намазка из белой фасоли с петрушкой/кинзой/ любой любимой зеленью
Ингредиенты
- 200 гр предварительно отваренной фасоли
- 50 мл кипятка
- Сок одного лимона
- 2 ст.л. растительного/оливкового масла
- 2 зубчика чеснока
- Полпучка петрушки или любой другой зелени
- Соль, свежемолотый черный перец
Способ приготовления
Перемолоть все в блендере. (Хорошо разваренную фасоль можно размять и с помощью вилки).
Напомним,