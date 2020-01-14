ПП-намазки для перекусов (рецепт)

Вкусняшки для перекуса. Можно добавлять в салаты, использовать на цельнозерновой хлеб или в лаваш.

Тренер шоу «Зважені та щасливі» на канале СТБ Марина Боржемская продолжает делиться с нами полезными рецептами . Три ПП-намазки для полезного и вкусного перекуса.

Намазка из тофу

Ингредиенты

Тофу – 200 г

Паприка – щепотка

Смесь перцев – щепотка

Соевый соус – 2 ст.л.

Петрушка – пучок ( можно любую другую любимую зелень)

Способ приготовления

В чашу блендера бросаем нарезанный небольшими кусочками тофу. Добавляем паприку, смесь перцев, петрушку. Влить соевый соус и буквально за 30 секунд превращаем блендером все в однородную массу.

Хумус

Ингредиенты

200-грамм предварительно отваренного нута

50 мл кипятка

3 ст.л. кунжутной пасты тахини (ее можно заменить обычным кунжутом, измельченным в кофемолке или в блендере вместе с нутом)

Сок одного лимона

2 зубчика чеснока

1 ч.л. оливкового(подсолнечного масла)

Соль, свежемолотый черный перец

Способ приготовления

Сначала добавить в блендер нут с водой, потом постепенно добавить все ингредиенты и перемолоть.

Намазка из белой фасоли с петрушкой/кинзой/ любой любимой зеленью

Ингредиенты

200 гр предварительно отваренной фасоли

50 мл кипятка

Сок одного лимона

2 ст.л. растительного/оливкового масла

2 зубчика чеснока

Полпучка петрушки или любой другой зелени

Соль, свежемолотый черный перец

Способ приготовления

Перемолоть все в блендере. (Хорошо разваренную фасоль можно размять и с помощью вилки).

Напомним,