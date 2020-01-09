Диетическая запеченная курица от «Ревизора» Юлии Панковой (рецепт)
Надоела праздничная майонезно-салатная диета? Тогда ловите полезный рецепт от ведущей «Ревизора Х» на Новом канале.
Ингредиенты
- Тушка курицы
- Лимон
- Тимьян
- Соль
- Перец
Способ приготовления
- Этап 1
Отрежьте огузок и кончики крыльев, раскройте ножки, чтобы циркулировал воздух. Внутрь можно положить тимьян либо лимон, предварительно покатав его по столу и наколов вилкой в нескольких местах.
Натрите кожу птицы сливочным маслом, посолите, поперчите и отправляйте ее в разогретую до 90 градусов духовку. Там она будет томиться несколько часов. Для курицы 1,5-2 кг потребуется 3-4 часа. Столько нужно для того, чтобы температура внутри самой толстой части грудки достигла 60 градусов.
- Этап 2⠀
На первый взгляд кажется, что такой способ приготовления непрост и требует много времени, – рассказывает ведущая Нового канала, – Если разобраться, все гораздо проще, чем при обычном способе запекания. Курицу даже поливать в духовке не надо. Все эти три-четыре часа она стоит там себе и ничего не требует. Если очень хочется, то можно поливать ее соками, которые скопятся в тарелке во время остывания. Это всего лишь 5-10 минут, когда она будет румяниться в духовке.
Приятного аппетита!