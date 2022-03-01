Как приготовить хлеб дома без яиц и дрожжей?
1 марта 2022 13:02
Как приготовить хлеб дома без яиц и дрожжей?
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Максимально простой и быстрый рецепт приготовления хлеба в домашних условиях без яиц и дрожжей.
Алекс Якутов.
Ингредиенты:
- Мука – 2,5 стакана
- Вода – 1 стакан
- Соль – 0,5 ст. л.
- Масло растительное – 2 ст. л.
Приготовление:
- Муку замешиваем с водой, добавляем соль. Даем постоять полчаса.
- Затем делаем одно обминание теста. И даем постоять еще 30-40 мин, чтобы клейковина разошлась.
- После этого отрезаем кусочек и тоненько раскатываем, как на лаваш.
- Обжариваем на сковороде без масла на среднем огне с обеих сторон. В «пидпалку» можно заворачивать любые продукты или есть вместо хлеба.
О «пидпалке» я узнал из романа Михаила Стельмаха «Гуси-лебеди летят», – рассказывает Алекс. – Раньше ее готовили в печи. И если у вас есть печь, можно сделать там. Затем «пидпалку» начали жарить на сковороде. В оригинальном рецепте присутствуют дрожжи, поэтому если они у вас есть, можете добавить. Но можно делать и без них. Приятного аппетита и мирного неба всем! Победа за нами!