У Києві хліб є і буде - повідомлення компанії Київхліб
28 февраля 2022 15:22
У Києві хліб є і буду - повідомлення компанії Київхліб
пресс-служба
Компанія «Киівхліб» передала киянам, а також силам територіальної оборони міста понад 50 тисяч одиниць хліба.
Допомогу також отримали й наші військові.
Ми працюємо і продовжуємо випікати хліб, наші підприємства не зупинились ні на хвилину. Сьогодні наші водії довезли хліб до кожного району Києва. Поки ми не можемо доставляти свою продукцію за межі столиці через обстріли та пошкоджені автомагістралі, але віримо, що дуже скоро це зробимо!» - коментує пресслужба компанії «Київхліб.