Президент Владимир Зеленский: Не верьте фейкам
26 февраля 2022 10:36
Президент Украины заверил, что Украина не собирается сдаваться и будет воевать за свою землю и детей.
Владимир Зеленский в своем утреннем обращении призвал местных жителей не верить фейкам о том, что он якобы призывает ВСУ сложить оружие и проводить эвакуацию.
Значит так, я тут, никакого оружия мы не сложим. Будем защищать нашу страну, потому что наше оружие - это наша правда, наша правда - это то, что это наша земля и наши дети. И мы все это будет защищать. Вот и все, - заявил президент.
Между тем, Сухопутные войска ВСУ сообщают по состоянию на 26.02.2022 10:30 сообщают, что уже погибли 3,5 тысяч российских оккупантов и еще почти 200 - это пленные.
Российский оккупант продолжает наступательную операцию против Украины. Враг начал передислокацию резервных подразделений в приграничные с Украиной районы и продолжает наносить авиационные удары по аэродромам, группировкам войск ВС Украины на Востоке и в северной части Киевской области, - говорится в сообщении СВ ВСУ.