Президент Владимир Зеленский: Не верьте фейкам

26 февраля 2022 10:36 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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Президент Владимир Зеленский: Не верьте фейкам

Президент Украины заверил, что Украина не собирается сдаваться и будет воевать за свою землю и детей.

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Президент Украины Владимир Зеленский в своем утреннем обращении призвал местных жителей не верить фейкам о том, что он якобы призывает ВСУ сложить оружие и проводить эвакуацию.

Значит так, я тут, никакого оружия мы не сложим. Будем защищать нашу страну, потому что наше оружие - это наша правда, наша правда - это то, что это наша земля и наши дети. И мы все это будет защищать. Вот и все, - заявил президент.

Между тем, Сухопутные войска ВСУ сообщают по состоянию на 26.02.2022 10:30 сообщают, что уже погибли 3,5 тысяч российских оккупантов и еще почти 200 - это пленные.

Российский оккупант продолжает наступательную операцию против Украины. Враг начал передислокацию резервных подразделений в приграничные с Украиной районы и продолжает наносить авиационные удары по аэродромам, группировкам войск ВС Украины на Востоке и в северной части Киевской области, - говорится в сообщении СВ ВСУ.

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