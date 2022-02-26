Президент Владимир Зеленский: Не верьте фейкам Александр Кива

Александр Кива Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя» Все статьи автора...

Президент Украины заверил, что Украина не собирается сдаваться и будет воевать за свою землю и детей.