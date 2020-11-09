Владимир Зеленский заболел коронавирусом: известно, как себя чувствует Президент
Коронавирус не обошел стороной Президента Украины.
Владимиру Зеленскому в тот момент удалось избежать заражения коронавирусом, но окончательно уберечь себя от этого вируса Президенту Украины все-таки не удалось.
Вечером 9 ноября Владимир Александрович сообщил в своих социальных сетях, что у него диагностировали COVID-19. Сейчас у главы государства температура 37,5, но он чувствует себя хорошо.
Нет в мире счастливчиков, для кого бы COVID-19 не представлял угрозы. Несмотря на все карантинные меры, я тоже получил + результат. У меня 37,5, а всем желаю 36,6! Впрочем, чувствую себя хорошо, - пишет президент Украины.
Напомним,