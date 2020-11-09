Владимир Зеленский заболел коронавирусом: известно, как себя чувствует Президент

Коронавирус не обошел стороной Президента Украины.

В начале лета первая леди Украины Елена Зеленская сообщила, что вместе с сыном она заразилась коронавирусом. Мама и сын провели несколько дней в одной из столичных больниц. К счастью, они смогли побороть вирус без серьезных последствий.

Владимиру Зеленскому в тот момент удалось избежать заражения коронавирусом, но окончательно уберечь себя от этого вируса Президенту Украины все-таки не удалось.

Вечером 9 ноября Владимир Александрович сообщил в своих социальных сетях, что у него диагностировали COVID-19. Сейчас у главы государства температура 37,5, но он чувствует себя хорошо.

Президент Украины Владимир Зеленский / instagram.com/zelenskiy_official

Зеленский также заявил, что будет продолжать выполнять свои обязанности в дистанционном режиме на самоизоляции.

Нет в мире счастливчиков, для кого бы COVID-19 не представлял угрозы. Несмотря на все карантинные меры, я тоже получил + результат. У меня 37,5, а всем желаю 36,6! Впрочем, чувствую себя хорошо, - пишет президент Украины.

Напомним,