Владимир Зеленский заболел коронавирусом: известно, как себя чувствует Президент

9 ноября 2020 17:38 Юлия Крутиева
Владимир Зеленский заболел коронавирусом: известно, как себя чувствует Президент
Президент Украины Владимир Зеленский
instagram.com/zelenskiy_official

Коронавирус не обошел стороной Президента Украины.

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В начале лета первая леди Украины Елена Зеленская сообщила, что вместе с сыном она заразилась коронавирусом. Мама и сын провели несколько дней в одной из столичных больниц. К счастью, они смогли побороть вирус без серьезных последствий.

Владимиру Зеленскому в тот момент удалось избежать заражения коронавирусом, но окончательно уберечь себя от этого вируса Президенту Украины все-таки не удалось.

Вечером 9 ноября Владимир Александрович сообщил в своих социальных сетях, что у него диагностировали COVID-19. Сейчас у главы государства температура 37,5, но он чувствует себя хорошо.

Президент Украины Владимир Зеленский / instagram.com/zelenskiy_official
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Зеленский также заявил, что будет продолжать выполнять свои обязанности в дистанционном режиме на самоизоляции.

Нет в мире счастливчиков, для кого бы COVID-19 не представлял угрозы. Несмотря на все карантинные меры, я тоже получил + результат. У меня 37,5, а всем желаю 36,6! Впрочем, чувствую себя хорошо, - пишет президент Украины.

Напомним, 

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