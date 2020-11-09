24-летний сын Джуда Лоу закрутил роман с дочкой маркизы

Сын Джуда Лоу явно перенял от отца любвеобильность.

За плечами Джуда Лоу два брака и множество романов. Среди избранниц актера модели и актрисы. Сейчас же он счастлив в браке с психологом Филиппой Коэн, которую он повел под венец весной 2019 года.

Также Джуд многодетный отец. У него пять наследников: двое сыновей и три дочери. И самый старший из сыновей явно решил пойти по стопам своего знаменитого отца.

24-летний Рафферти купается во внимании девушек. Британские таблоиды уверены, что скоро парень явно примерит на себя звание обольстительного ловеласа.

Недавно Рафферти заметили целующимся с экс-возлюбленной Бруклина Бекхэма Ханой Кросс, а теперь наследник актера проводит время в компании 21-летней дочери маркизы Бьют – Леди Лолы Бьют.

Рафферти Лоу и Лола Бьют / t.me/royalshmoyal

Девушка повеселилась в компании Лоу на звездной тусовке. На мероприятии она выглядела счастливой.

Рафферти – это жизнь и душа любой вечеринки. Девушки его обожают. Он также очарователен, как и его отец. Но он не высокомерен, как другие дети знаменитостей. Он милый парень, – рассказывают инсайдеры Daily Mail.

Напомним,