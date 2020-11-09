24-летний сын Джуда Лоу закрутил роман с дочкой маркизы

9 ноября 2020 15:10 Юлия Крутиева
24-летний сын Джуда Лоу закрутил роман с дочкой маркизы
24-летний сын Джуда Лоу
instagram.com/rafflaw

Сын Джуда Лоу явно перенял от отца любвеобильность.

Читайте такжеМАСКА: голову Павлина покроют 500 перьев настоящей птицы
За плечами Джуда Лоу два брака и множество романов. Среди избранниц актера модели и актрисы. Сейчас же он счастлив в браке с психологом Филиппой Коэн, которую он повел под венец весной 2019 года.

Также Джуд многодетный отец. У него пять наследников: двое сыновей и три дочери. И самый старший из сыновей явно решил пойти по стопам своего знаменитого отца.

24-летний Рафферти купается во внимании девушек. Британские таблоиды уверены, что скоро парень явно примерит на себя звание обольстительного ловеласа.

Недавно Рафферти заметили целующимся с экс-возлюбленной Бруклина Бекхэма Ханой Кросс, а теперь наследник актера проводит время в компании 21-летней дочери маркизы Бьют – Леди Лолы Бьют.

Рафферти Лоу и Лола Бьют / t.me/royalshmoyal
Читайте такжеБеременная Мерьем Узерли выходит замуж за американского бизнесмена
Девушка повеселилась в компании Лоу на звездной тусовке. На мероприятии она выглядела счастливой.

Рафферти – это жизнь и душа любой вечеринки. Девушки его обожают. Он также очарователен, как и его отец. Но он не высокомерен, как другие дети знаменитостей. Он милый парень, – рассказывают инсайдеры Daily Mail.

Напомним, 

Облако тегов

дети звезд личная жизнь звезд Джуд Лоу социальные сети романы звезд Рафферти Лоу

Материалы по теме

Танці з зірками-2020: Надежда Мейхер станцевала с дочками, впервые показав их публике
Новости

Танці з зірками-2020: Надежда Мейхер станцевала с дочками, впервые показав их публике
Беременная Мерьем Узерли выходит замуж за американского бизнесмена
Новости

Беременная Мерьем Узерли выходит замуж за американского бизнесмена
Супермама 2 сезон: как живут дети мамы-чудачки, которым позволено все?
Анонсы на ТВ

Супермама 2 сезон: как живут дети мамы-чудачки, которым позволено все?
Гороскоп на 10 ноября 2020 для всех знаков Зодиака
Гороскопы

Гороскоп на 10 ноября 2020 для всех знаков Зодиака

Популярное на сайте

Холостячка. Пост-шоу Как выйти замуж: смотреть выпуск онлайн от 06.11.2020

Холостячка. Пост-шоу Как выйти замуж: смотреть выпуск онлайн от 06.11.2020
Холостячка: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 06.11.2020)

Холостячка: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 06.11.2020)
Маскарад: кто победил в шоу от 07.11.2020

Маскарад: кто победил в шоу от 07.11.2020
Перевод не требуется: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 07.11.2020)

Перевод не требуется: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 07.11.2020)

Популярное видео

Холостячка: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 06.11.2020)

Холостячка: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 06.11.2020)
Перевод не требуется: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 07.11.2020)

Перевод не требуется: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 07.11.2020)
Маскарад: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 07.11.2020)

Маскарад: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 07.11.2020)
Женский Квартал: смотреть выпуск онлайн (эфир от 07.11.2020)

Женский Квартал: смотреть выпуск онлайн (эфир от 07.11.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK