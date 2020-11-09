24-летний сын Джуда Лоу закрутил роман с дочкой маркизы
Сын Джуда Лоу явно перенял от отца любвеобильность.
Также Джуд многодетный отец. У него пять наследников: двое сыновей и три дочери. И самый старший из сыновей явно решил пойти по стопам своего знаменитого отца.
24-летний Рафферти купается во внимании девушек. Британские таблоиды уверены, что скоро парень явно примерит на себя звание обольстительного ловеласа.
Недавно Рафферти заметили целующимся с экс-возлюбленной Бруклина Бекхэма Ханой Кросс, а теперь наследник актера проводит время в компании 21-летней дочери маркизы Бьют – Леди Лолы Бьют.
Рафферти – это жизнь и душа любой вечеринки. Девушки его обожают. Он также очарователен, как и его отец. Но он не высокомерен, как другие дети знаменитостей. Он милый парень, – рассказывают инсайдеры Daily Mail.
Напомним,