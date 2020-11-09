Очень разные, но такие особенные и уникальные девушки начинают обучение в «Школе леди» на проекте «Від пацанки до панянки-5».

Участниц проекта «Від пацанки до панянки» ждет обновленный замок, искусственный интеллект Орыся и тот же красавец-дворецкий. Время крутых перемен и трансформаций начинается прямо сейчас! Раскрываем подробности нового сезона реалити.

Они рождены во время цифровых технологий и больших возможностей. Но, к сожалению, некоторые из них не умеют читать и считать. Поколению Z мешает быть свободными их Zависимость. Тяжелое детство, алкоголь, наркотики... Им легче залить проблему пивом, чем искать пути решения. Именно таким участницам «Школа леди» открыла дверь.

В пятом сезоне «Від пацанки до панянки» (Новый канал) девушки должны осознать свои зависимости, отказаться от них и получить внутреннюю свободу. А еще понять, что только они делают свою жизнь счастливой. Реалити продолжит социальную миссию сериала «Первые ласточки. Zависимые», в котором каждому герою тоже приходилось бороться со своей темной стороной.

Пятый сезон продлится всего девять недель, – рассказывает руководитель проекта Ксения Бабенко. – Он будет очень насыщенным. За это время пацанки должны осознать собственную уникальность, самостоятельность, самодостаточность и избавиться Zависимости.

Від пацанки до панянки-5: раскрываем подробности нового сезона реалити / пресс-служба Нового канала

Леди поколения Z

Ксения говорит, что участницы этого сезона очень отличаются от своих предшественниц.

Да и вообще от типажа «пацанок», – объясняет руководитель проекта. – Это девушки нового поколения. Они очень хорошие и преданные. У всех открыты сердца. Но их жизни пошли в неправильное русло. Утешает лишь то, что участницы стремятся к изменениям для себя и хотят действовать по-другому ради близких.

Від пацанки до панянки-5: новый сезона реалити / пресс-служба Нового канала

В пятом сезоне реалити снова отойдут от классического понимания «леди». По словам Ксении, из участниц будут делать не дам XIX века, а современных девушек, полноценных членов общества.

Конечно, мы будем говорить им о женственности, – рассказывает руководитель проекта. – И о том, что леди не обязательно надевать платья и каблуки. Можно в костюме, джинсах и другой одежде выглядеть элегантно, гармонично и чувствовать себя уверенной. Ведь женственность – это не об одежде. Мы не навязываем классические стереотипы, а даем девушкам право выбора.

Виртуальный наблюдатель

В этом сезоне реалити будет наполнено инновациями и современными технологиями.

У нас появится новый персонаж – искусственный интеллект Орыся, – рассказывает Ксения. – Она будет выполнять роль виртуального наблюдателя. Орыся все знает о девушках, все видит и слышит. Она станет передавать преподавателям любую информацию.

Но это не значит, что девушки, а затем и зрители не увидят любимца прошлогоднего сезона – дворецкого Алексея Свинторжицкого. Он по-прежнему будет встречать за сопровождать участниц на пути их трансформации. Руководство «Школы леди» также не изменилось. Директор Татьяна Мокриди вместе со своими заместительницами – искусствоведом, телеведущей Екатериной Виноградовой и миссис «Украина-Вселенная» Ириной Зайцевой продолжат свою миссию на проекте.

Від пацанки до панянки-5: подробности нового сезона реалити / пресс-служба Нового канала

Премьера реалити «Від пацанки до панянки» – в начале 2021 года на Новом канале.

Напомним,