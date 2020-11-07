Маскарад: стало известно, кто скрывался за образом Каки

7 ноября 2020 22:17 Юлия Крутиева
Маскарад: стало известно, кто скрывался за образом Каки
Маскарад: стало известно, кто скрывался за образом Каки
пресс-служба

7 ноября на телеканале 1+1 в эфир вышел финальный 6 выпуск грандиозного шоу Маскарад.

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Самое загадочное шоу осени Маскарад удивляло и шокировало телезрителей. 13 украинских знаменитостей скрываются под фантастическими костюмами.

Наталья Могилевская и Юрий Ткач в составе команды ПТП, MARUV и Влад Яма в составе команды MONATIK пытались отгадать, кто же из звезд украинского шоу-бизнеса скрывался под тем или иным костюмом. Команды соревновались друг с другом, борясь за право первой назвать имя участника на сцене и одержать победу в шоу.

Какая из судейских команд за 6 выпусков рассекретит больше знаменитостей – та команда и победит в финале шоу.

Сегодня на сцене шоу Маскарад выступило 5 героев: Курица, Кака, Стрекоза, Прима без головы и Дракоша.

Все пять образов были сегодня рассекречены. А право отгадать пятый образ выборола команда ПТП.

И так, в конце 6 выпуска костюм был снят с Каки. Под этим образом скрывался Игорь Ласточкин.

Команда Потапа отгадала Игоря Ласточкина за образом Каки и победила в шоу.

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