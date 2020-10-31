Маскарад: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 07.11.2020)

31 октября 2020 23:40 Юлия Крутиева
Маскарад: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 07.11.2020)
Маскарад: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 07.11.2020)
пресс-служба

7 ноября на телеканале 1+1 и на нашем сайте TV.UA телезрители увидят финальный 6 выпуск грандиозного шоу Маскарад.

Читайте такжеХто зверху-10: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 05.11.2020)
Самое загадочное шоу осени Маскарад. Кто из украинских знаменитостей скрывается под фантастическими костюмами, будут пытаться отгадать Наталья Могилевская и Юрий Ткач в составе команды ПТП, MARUV и Влад Яма в составе команды MONATIK. Команды будут соревноваться друг с другом, борясь за право первой назвать имя участника на сцене и одержать победу в шоу. Именно противостояние звездных команд является главной интригой проекта.

Ведущим проекта стал Юрий Горбунов. Однако, появится на сцене он не один – впервые в Украине Юрий будет работать с диджитал соведущим Лайком.

6 выпуск шоу Маскарад смотрите 07.11.2020 в 20:20 на 1+1 и онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски шоу «Маскарад» смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

Облако тегов

1+1 телешоу телешоу онлайн телешоу 2020 Маскарад

Материалы по теме

Женский Квартал: смотреть выпуск онлайн (эфир от 07.11.2020)
Телешоу

Женский Квартал: смотреть выпуск онлайн (эфир от 07.11.2020)
1 ноября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
Праздники

1 ноября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
Лунный гороскоп на 1 ноября 2020 для всех знаков Зодиака
Гороскопы

Лунный гороскоп на 1 ноября 2020 для всех знаков Зодиака
МастерШеф-10: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 07.11.2020)
Телешоу

МастерШеф-10: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 07.11.2020)

Популярное на сайте

Холостячка: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 30.10.2020)

Холостячка: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 30.10.2020)
Холостячка. Пост-шоу Как выйти замуж: смотреть выпуск онлайн от 30.10.2020

Холостячка. Пост-шоу Как выйти замуж: смотреть выпуск онлайн от 30.10.2020
Супер Топ-модель по-украински: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 30.10.2020)

Супер Топ-модель по-украински: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 30.10.2020)
Один за всех: кто надругался над несовершеннолетней – отчим или возлюбленный?

Один за всех: кто надругался над несовершеннолетней – отчим или возлюбленный?

Популярное видео

Холостячка: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 30.10.2020)

Холостячка: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 30.10.2020)
Супер Топ-модель по-украински: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 30.10.2020)

Супер Топ-модель по-украински: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 30.10.2020)
Танці з зірками-2020: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 25.10.2020)

Танці з зірками-2020: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 25.10.2020)
Маскарад: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 31.10.2020)

Маскарад: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 31.10.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK