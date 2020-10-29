Хто зверху-10: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 05.11.2020)
29 октября 2020 22:20
Хто зверху-10: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 05.11.2020)
пресс-служба Нового канала
5 ноября на Новом канале и на нашем сайте TV.UA зрители увидят 11 выпуск шоу Хто зверху-10.
Хто зверху?: на этой неделе в битву полов вступят: ведущий Дмитрий Танкович, музыкант Сергей Бабкин, повар Женя Клопотенко, певица Оля Полякова, юмористка Настя Ткаченко и fashion-фотограф и эксперт «Супер Топ-модели по-украински» Соня Плакидюк. Мужчины оденутся в розовые балетные пачки и станут на пуанты, а женщины — продемонстрируют свои способности к футболу.
11 выпуск шоу Хто зверху-10 смотрите 05.11.2020 в 19:00 на Новом канале и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.