Le Маршрутка-2: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 02.11.2020)

28 октября 2020 23:20 Юлия Крутиева
Le Маршрутка-2: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 02.11.2020)
Le Маршрутка-2: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 02.11.2020)
пресс-служба Нового канала

2 ноября на Новом канале и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 3 выпуск 2 сезона тревел-проекта Le Маршрутка.

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Смотрите в 3 выпуске тревел-шоу Le Маршрутка-2: ярая путешественница Леся Никитюк преодолела 15 000 километров вместе с 13 единомышленниками, чтобы показать такие красоты Украины, от которых захватывает дух. Во втором сезоне будет еще больше интересных достопримечательностей, куда захочется рвануть без раздумий. А еще Леся коснется острых социальных тем и познакомит с удивительными украинцами. Следующий пункт назначения фирменной маршрутки – Днепропетровская область. Ведущая покажет удивительной красоты черное озеро, найдет экологическую мебель из бумаги и встретит настоящих казаков.

3 выпуск тревел-шоу Le маршрутка-2 смотрите 02.11.2020 в 18:00 на Новом канале и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски тревел-шоу Le маршрутка-2 смотрите ПО ССЫЛКЕ.

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