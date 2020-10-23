Le Маршрутка-2: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 26.10.2020)
23 октября 2020 22:40
Юлия Крутиева
Le Маршрутка-2: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 26.10.2020)
пресс-служба Нового канала
26 октября на Новом канале и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 2 выпуск 2 сезона тревел-проекта Le Маршрутка.
Смотрите во 2 выпуске тревел-шоу Le Маршрутка-2
: заядлая путешественница Леся Никитюк преодолела 15 тысяч километров вместе с 13 единомышленниками, чтобы каждый понедельник в 18:00 на Новом канале показывать такие красоты Украины, от которых дух захватывает. Во втором сезоне будет еще больше интересных достопримечательностей, куда захочется рвануть без раздумий. А еще Леся затронет острые социальные темы и познакомит с удивительными украинцами. Следующий пункт назначения фирменной маршрутки – Харьковщина.
2 выпуск тревел-шоу Le маршрутка-2 смотрите 26.10.2020 в 18:00 на новом канале и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.
Все выпуски тревел-шоу Le маршрутка-2 смотрите ПО ССЫЛКЕ.