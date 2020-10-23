Le Маршрутка-2: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 26.10.2020)

23 октября 2020 22:40 Юлия Крутиева
Le Маршрутка-2: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 26.10.2020)
Le Маршрутка-2: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 26.10.2020)
пресс-служба Нового канала

26 октября на Новом канале и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 2 выпуск 2 сезона тревел-проекта Le Маршрутка.

Читайте такжеМир наизнанку-11: смотреть 23 выпуск онлайн (эфир от 21.10.2020)
Смотрите во 2 выпуске тревел-шоу Le Маршрутка-2: заядлая путешественница Леся Никитюк преодолела 15 тысяч километров вместе с 13 единомышленниками, чтобы каждый понедельник в 18:00 на Новом канале показывать такие красоты Украины, от которых дух захватывает. Во втором сезоне будет еще больше интересных достопримечательностей, куда захочется рвануть без раздумий. А еще Леся затронет острые социальные темы и познакомит с удивительными украинцами. Следующий пункт назначения фирменной маршрутки – Харьковщина.

2 выпуск тревел-шоу Le маршрутка-2 смотрите 26.10.2020 в 18:00 на новом канале и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски тревел-шоу Le маршрутка-2 смотрите ПО ССЫЛКЕ.

Облако тегов

Новый Канал Леся Никитюк телешоу путешествие Le маршрутка телешоу онлайн телешоу 2020 Le Маршрутка 2 сезон

Материалы по теме

Холостячка: сразу 4 участника покинули проект в 1 выпуске от 23.10.2020
Новости

Холостячка: сразу 4 участника покинули проект в 1 выпуске от 23.10.2020
Орел и Решка. Девчата: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 24.10.2020)
Телешоу

Орел и Решка. Девчата: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 24.10.2020)
24 октября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
Праздники

24 октября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
Лунный гороскоп на 24 октября 2020 для всех знаков Зодиака
Гороскопы

Лунный гороскоп на 24 октября 2020 для всех знаков Зодиака

Популярное на сайте

Почти вся правда: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 17.10.2020)

Почти вся правда: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 17.10.2020)
Супер Топ-модель по-украински: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 23.10.2020)

Супер Топ-модель по-украински: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 23.10.2020)
Холостячка: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 23.10.2020)

Холостячка: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 23.10.2020)
Миг, украденный у счастья: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 18.10.2020)

Миг, украденный у счастья: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 18.10.2020)

Популярное видео

Почти вся правда: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 17.10.2020)

Почти вся правда: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 17.10.2020)
Супер Топ-модель по-украински: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 23.10.2020)

Супер Топ-модель по-украински: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 23.10.2020)
Холостячка: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 23.10.2020)

Холостячка: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 23.10.2020)
Миг, украденный у счастья: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 18.10.2020)

Миг, украденный у счастья: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 18.10.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK