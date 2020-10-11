Мир наизнанку-11: смотреть 23 выпуск онлайн (эфир от 21.10.2020)
11 октября 2020 19:20
Юлия Крутиева
Мир наизнанку-11: смотреть 23 выпуск онлайн (эфир от 14.10.2020)
пресс-служба
21 октября на канале 1+1 и на нашем сайте TV.UA зрители увидят 23 выпуск 11 сезона тревел-шоу Мир наизнанку.
Смотрите в 23 выпуске тревел-шоу Мир наизнанку-11
: во второй части китайского сезона "Мира наизнанку" будет рассказывать о реальной жизни контрастной Поднебесной, где древние традиции и консервативные взгляды тесно переплетаются с технологиями будущего. Дмитрий Комаров и Александр Дмитриев покажут, как рядом с гигантскими небоскребами, где продается самая дорогая недвижимость в мире, живут змеи, на крышах домов выращивают плантации, а прогрессивные бизнесмены и политики пользуются услугами астрологов и знахарей.
23 выпуск тревел-шоу Мир наизнанку-11 смотрите 21.10.2020 в 22:30 на 1+1 и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.
Все выпуски тревел-шоу «Мир наизнанку-11» смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.