Мир наизнанку-11: смотреть 23 выпуск онлайн (эфир от 21.10.2020)

11 октября 2020 19:20 Юлия Крутиева
Мир наизнанку-11: смотреть 23 выпуск онлайн (эфир от 21.10.2020)
Мир наизнанку-11: смотреть 23 выпуск онлайн (эфир от 14.10.2020)
пресс-служба

21 октября на канале 1+1 и на нашем сайте TV.UA зрители увидят 23 выпуск 11 сезона тревел-шоу Мир наизнанку.

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Смотрите в 23 выпуске тревел-шоу Мир наизнанку-11: во второй части китайского сезона "Мира наизнанку" будет рассказывать о реальной жизни контрастной Поднебесной, где древние традиции и консервативные взгляды тесно переплетаются с технологиями будущего. Дмитрий Комаров и Александр Дмитриев покажут, как рядом с гигантскими небоскребами, где продается самая дорогая недвижимость в мире, живут змеи, на крышах домов выращивают плантации, а прогрессивные бизнесмены и политики пользуются услугами астрологов и знахарей.

23 выпуск тревел-шоу Мир наизнанку-11 смотрите 21.10.2020 в 22:30 на 1+1 и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски тревел-шоу «Мир наизнанку-11» смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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