Мир наизнанку-11: Дмитрий Комаров займется спасением популяции панд в Китае

Ведущий «Мира наизнанку» Дмитрий Комаров на один день станет сотрудником национального парка, который занимается разведением и спасением популяции панд в Китае.

В новой серии тревел-шоу «Мир наизнанку-11», которая выйдет уже сегодня в 22.45 на канале «1+1», Дмитрий Комаров расскажет новые впечатляющие факты о жизни Поднебесной. Путешественник отправится спасать панд, а также покажет жизнь уникального изолированного в горах поселка.

В Китае находятся одни из самых ценных и древних сокровищ мира, но есть «сокровища», которыми жители Поднебесной дорожат больше всего - панды. Это живые символы страны. Их охраняют на высшем уровне, а за убийство панды полагается смертная казнь. Сегодня в мире осталось всего 2600 особей панд - и все они принадлежат Китаю.

Мир наизнанку-11: смотреть 22 выпуск онлайн (эфир от 07.10.2020) / пресс-служба канала 1+1

В новом выпуске «Мир наизнанку» поедет в город Ченду, где находится одна из самых популярных туристических точек и одновременно один из самых важных исследовательских центров страны по спасанию панд. А Дмитрий Комаров на один день станет здесь не только туристом, но и попробует себя в роли волонтера и сотрудника центра.

Панда - уникальное животное, которое в дикой природе живет только в Китае. А еще 30 лет назад они были под угрозой вымирания из-за массовой вырубки лесов - естественной среды их обитания, - расскажет Дмитрий Комаров. - Тогда в мире их оставалось всего 1200 особей. Прикоснуться к панде - большая привилегия и моя мечта, которая исполнится прямо сейчас. У меня появится уникальный шанс покормить панду с рук.

Мир наизнанку-11: смотреть 22 выпуск онлайн (эфир от 07.10.2020) / пресс-служба канала 1+1

В исследовательском центре украинских путешественников ждет не только знакомство с милыми животными, но и настоящая работа с волонтерами.

А после этого команда «Мира наизнанку» попадет в еще одно место, которое находится под угрозой исчезновения. Это небольшой китайский поселок, расположенный высоко в горах. Последние годы горный поселок стал привлекать массу туристов, которые приезжают посмотреть на особенности жизни изолированного от цивилизации поселения.

«Мир наизнанку» покажет, как жителям поселка в наше время удается выживать в столь труднодоступном месте без благ цивилизации, и какие уникальные изобретения они создали, чтобы держать связь с остальным миром.

Мир наизнанку-11: смотреть 22 выпуск онлайн (эфир от 07.10.2020) / пресс-служба канала 1+1

Напомним,