Юлия Санина рассказала, что требует коллектив The Hardkiss у организаторов выступлений

7 октября 2020 12:40 Юлия Крутиева
Юлия Санина рассказала, что требует коллектив The Hardkiss у организаторов выступлений
Певица Юлия Санина
instagram.com/the_hardkiss

О райдерах известных исполнителей ходят легенды. Какие только условия Мадонна, Пол Маккартни, Дженнифер Лопес и другие звезды не выставляют к организаторам концертов.

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Певица Мадонна просит новое брендовое сиденье для унитаза в каждый номер, где она останавливается, Адель нужны шесть металлических чайных ложечек, а Дженнифер Лопес не может выступать без минеральной воды одной известной марки. 

У группы The Hardkiss тоже есть требования к организаторам выступлений. Ими Юлия Санина поделилась на съемках шоу «Дети против звезд» (Новый канал). 

В райдер мы вписываем хумус с овощами. Также просим приносить в гримерку сухофрукты, – признается фронтвумен. – Просто концерты заканчиваются поздно, и нам нужна легкая еда, чтобы перекусить. Если честно, в нашем райдере больше технических заморочек, чем бытовых. Например, раньше мы не разрешали снимать на саундчеке. Сейчас тоже не любим, когда кто-то присутствует на репетиции, для нас это интимный процесс. Просим организаторов, чтобы перед выходом группы на сцену в зале было темно и тихо, чтобы мы не выходили под чью-то музыку, и чтобы нас долго не представляли, перечисляя все регалии.

Певица Юлия Санина / пресс-служба Нового канала
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Кстати, услышать уникальный голос фронтвумен группы The Hardkiss можно будет не только на концерте. Но и сегодня в 19:00 на Новом канале во время премьеры шоу «Дети против звезд». Юлия Санина сразится с 9-летней девочкой в индивидуальном баттле по вокалу. Будет невероятно! 

Напомним, 

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