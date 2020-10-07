Юлия Санина рассказала, что требует коллектив The Hardkiss у организаторов выступлений
О райдерах известных исполнителей ходят легенды. Какие только условия Мадонна, Пол Маккартни, Дженнифер Лопес и другие звезды не выставляют к организаторам концертов.
У группы The Hardkiss тоже есть требования к организаторам выступлений. Ими Юлия Санина поделилась на съемках шоу «Дети против звезд» (Новый канал).
В райдер мы вписываем хумус с овощами. Также просим приносить в гримерку сухофрукты, – признается фронтвумен. – Просто концерты заканчиваются поздно, и нам нужна легкая еда, чтобы перекусить. Если честно, в нашем райдере больше технических заморочек, чем бытовых. Например, раньше мы не разрешали снимать на саундчеке. Сейчас тоже не любим, когда кто-то присутствует на репетиции, для нас это интимный процесс. Просим организаторов, чтобы перед выходом группы на сцену в зале было темно и тихо, чтобы мы не выходили под чью-то музыку, и чтобы нас долго не представляли, перечисляя все регалии.
Напомним,