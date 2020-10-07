Назара Заднепровского едва не задержали за перевозку "оружия" в метро
7 октября 2020 00:15
Актер Назар Заднепровский
пресс-служба Нового канала
За это народного артиста Украины Назара Заднепровского чуть не задержала милиция.
«Хто зверху?» Ведь именно в нем звезды пытаются как можно лучше отыграть мимикой и держать покерфейс, чтобы противник ошибся. Но вместе с тем он позволяет узнать об украинских селебритиз такие интересные факты, которые, кроме них самих, никто больше не расскажет.
Правда ли, что актера Назара Заднепровского, «такого хорошего», милиция задержала за перевозку оружия?
Была история, правда, – признался актер. – На третьем курсе театрального института нам с однокурсниками нужны были автоматы – деревянное оружие. Мы все перевозили в мешках. Как сейчас помню, большие глаза милиционера, который дежурил на станции «Площадь Льва Толстого». «Что это?» «Да не переживайте, там оружие, деревянное». Он дуло пощупал и сказал: «Проходите». Но не задержал.
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Напомним,