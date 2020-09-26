Хто зверху-10: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 01.10.2020)

26 сентября 2020 21:30 Юлия Крутиева
Хто зверху-10: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 01.10.2020)
Хто зверху-10: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 01.10.2020)
пресс-служба Нового канала

1 октября на Новом канале и на нашем сайте TV.UA зрители увидят 6 выпуск шоу Хто зверху-10.

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Смотрите в 6 выпуске 10 сезона шоу Хто зверху?: в битву полов вступят актеры Полина Василина и Назар Заднепровский, юмористы Виталий Тыльный, Владимир Шумко и Настя Оруджева, а также спортсменка Яна Клочкова. Кому из них придется угадывать на ощупь подгузник, изоленту и сетку для гриля? Почему они будут бегать по залу в огромных костюмах пингвинов? Узнаете в следующем выпуске «Хто зверху?»

6 выпуск шоу Хто зверху-10 смотрите 01.10.2020 в 19:00 на Новом канале и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски шоу Хто зверху-10 смотрите ПО ССЫЛКЕ.

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