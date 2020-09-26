Хто зверху-10: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 01.10.2020)
26 сентября 2020 21:30
Хто зверху-10: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 01.10.2020)
пресс-служба Нового канала
1 октября на Новом канале и на нашем сайте TV.UA зрители увидят 6 выпуск шоу Хто зверху-10.
Хто зверху?: в битву полов вступят актеры Полина Василина и Назар Заднепровский, юмористы Виталий Тыльный, Владимир Шумко и Настя Оруджева, а также спортсменка Яна Клочкова. Кому из них придется угадывать на ощупь подгузник, изоленту и сетку для гриля? Почему они будут бегать по залу в огромных костюмах пингвинов? Узнаете в следующем выпуске «Хто зверху?»
6 выпуск шоу Хто зверху-10 смотрите 01.10.2020 в 19:00 на Новом канале и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.
Все выпуски шоу Хто зверху-10 смотрите ПО ССЫЛКЕ.