Хто зверху-10: фоторепортаж самых интересных моментов 4 выпуска

Эксклюзив 19 сентября 2020 01:30 Юлия Крутиева
Хто зверху-10: фоторепортаж самых интересных моментов 4 выпуска
Хто зверху-10: фоторепортаж самых интересных моментов 4 выпуска
пресс-служба Нового канала

Что будет, если одеть Василия Вирастюка в розовую юбку, а Настю Рудую из "Топ-модели по-украински" положить на стеклянную доску? Узнаем прямо сейчас!

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Ни один выпуск игрового шоу «Хто зверху?», десятый сезон которого показывает Новый канал, не обходится без открытий. Например, актер Константин Войтенко изобрел такие слова как «потолокса» и «бадабунза», а ведущая Леся Никитюк на несколько минут стала сестрой боксеров Кличко. Но обо всем по порядку.

Хто зверху-10: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 17.09.2020) / пресс-служба Нового канала

В битву полов в этот раз вступила импровизированная «ВИА Гра». Именно так назвал участниц судья Александр Педан: рыженькая – Настя Рудая из «Топ-модели по-украински», темненькая – актриса Ксения Мишина, светленькая – фитнес-тренер Марина Боржемская. Сражались они против спортсмена Василия Вирастюка, дизайнера Андре Тана и актера Константина Войтенко.

Хто зверху-10: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 17.09.2020) / пресс-служба Нового канала

Практически в каждом конкурсе участники делали новые открытия. Например, во время конкурса «По губам» Войтенко изобрел новые слова «потолокса» и «бадабунза», угадывая панна-котту.

Хто зверху-10: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 17.09.2020) / пресс-служба Нового канала

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А Василию Вирастюку, оказалось, очень даже к лицу розовые перчатки и женская юбка – именно в таком виде мужская команда предстала во время «Обмена ролями», пытаясь найти телефон в сумочке с огромным количеством пакетов в руках и собачкой на плече.

Хто зверху-10: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 17.09.2020) / пресс-служба Нового канала

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Кстати, «ВИА Гра» – не единственное прозвище, которое девушки получили во время этого выпуска.  В том же «Обмене ролями» им достались новые «погоняла». При помощи силомера они измеряли мощь удара молотом, да не по обычной шкале, а по особенной. Так Леся Никитюк стала Кличко, а Марина Боржемская – гвоздем!

Хто зверху-10: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 17.09.2020) / пресс-служба Нового канала

Лесю, ми будемо звертатися до тебе «Віталік»! Тепер ми знаємо, що жіноча команда складається з цвяха, коваля, Кличка і жеребця,
– отметил ведущий «Хто зверху?» Сергей Притула.

Хто зверху-10: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 17.09.2020) / пресс-служба Нового канала

По негласной традиции, на стеклянную доску вызывают новичков. Так произошло и на этот раз – проявляла свои знания в экстремальных условиях Настя Рудая.

Хто зверху-10: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 17.09.2020) / пресс-служба Нового канала

А в финале команды сразились в битве за унитазы. Точнее, за крышки: девушки их опускали, а парни – поднимали. Кому в итоге удалось победить, узнаете в свежем выпуске «Хто зверху?»

Десятый, юбилейный, сезон «Хто зверху?» смотрите каждый четверг в 19:00 на Новом канале!

Хто зверху-10: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 17.09.2020) / пресс-служба Нового канала

Напомним,

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