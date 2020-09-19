Как снимают реалити "Кохання на виживання": провоцируют на измену несколько раз

Эксклюзив 19 сентября 2020 00:05 Юлия Крутиева
Как снимают реалити

Пары до последнего не знают, что прошли кастинг в реалити "Кохання на виживання".

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Когда смотришь реалити «Кохання на виживання» (Новый канал), кажется, будто участники – не реальные пары, а актеры, которые знают о провокации на измену и всячески подыгрывают. Ведь кто согласится, чтобы его снимали исподтишка, тем более, в пикантный момент? Только актеры! Верьте или нет, все происходит на самом деле – участников действительно провоцируют. Причем, в некоторых случаях не раз.

Поначалу парам не говорят, что они прошли пробы, – раскрывает секрет руководитель проекта Мария Белая. – Все ради того, чтобы влюбленные «не раскусили» съемочную группу во время испытания, где партнеров провоцируют на измену. Даже несмотря на тщательную «конспирацию», порой кто-то в паре чует неладное и догадывается о съемках. Приходится придумывать новые провокации и переснимать столько раз, пока участник не потеряет бдительность.

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Однажды во время съемок четвертого сезона реалити «Кохання на виживання» участник знал о готовящейся провокации и сам помог ее подстроить. Хореограф Саша хотел сделать предложение своей девушке в Перу. Во время «измены», в самый пикантный момент, когда он положил в кровать другую, а его девушка смотрела на это в слезах, Саша остановился и через экран сделал предложение своей любимой. Она не могла поверить до конца, что он играл. Их поездка в Перу переросла в помолвку.

Чем закончится путешествие для других пар – смотрите каждый вторник в 19:00 на Новом канале в реалити «Кохання на виживання».

Напомним,

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