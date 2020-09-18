Оля Фреймут об отношениях мужа Владимира со Златой: Мне бы хотелось, чтобы между ними было больше тепла
Телеведущая Ольга Фреймут сейчас все свои дни напролет проводит на тренировках, чтобы каждый новый эфир шоу "Танці з зірками-2020" удивлять поклонников.
В диалоге с Анатолием Анатоличем телеведущая много рассказывала о работе на Новом канале, на 1+1, как относится к Александру Педану и Сергею Притуле, как пожертвовала своей карьерой ради детей и много другом.
Один из вопросов Анатолича касался старшей дочери Ольги - 14-летней Златы. Ведущий поинтересовался у Фреймут, какую роль в воспитании Златы берет нынешний супруг Оли – Владимир Локотко?
Он просто рядом, – сказала телеведущая. – Я не верю, что когда ты начинаешь жизнь с новым мужчиной, то твой ребенок полюбит его, а он – твоего ребенка. У них деловые отношения с элементами дружбы. Володя всегда рядом. Как-то у Златы выбило свет (Оля с младшими детьми и мужем живет за Киевом, а Злата – на Подоле с мамой Оли, но на тот момент девочка одна находилась в квартире. – прим. ред.). Я сообщаю Володе. Хоть это произошло и днем, он ничего не сказав, сразу поехал туда и вызвал электриков. Все сделал, но сделал это молча.
У них не бывает задушевных теплых разговоров. У них очень лаконичные фразы. Простые не сложноподчинённые предложения. Мне бы хотелось, чтобы между ними было больше тепла, но...
Напомним,