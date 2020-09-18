Оля Фреймут об отношениях мужа Владимира со Златой: Мне бы хотелось, чтобы между ними было больше тепла

Телеведущая Ольга Фреймут сейчас все свои дни напролет проводит на тренировках, чтобы каждый новый эфир шоу "Танці з зірками-2020" удивлять поклонников.

Однако в столь напряженном графике экс-Ревизор нашла время для интервью. Оля Фреймут стала гостьей программы «Зе Интервьюер».

В диалоге с Анатолием Анатоличем телеведущая много рассказывала о работе на Новом канале, на 1+1, как относится к Александру Педану и Сергею Притуле, как пожертвовала своей карьерой ради детей и много другом.

Один из вопросов Анатолича касался старшей дочери Ольги - 14-летней Златы. Ведущий поинтересовался у Фреймут, какую роль в воспитании Златы берет нынешний супруг Оли – Владимир Локотко?

Оля Фреймут с мужем Владимиром Локотко / instagram.com/freimutolia

Он просто рядом, – сказала телеведущая. – Я не верю, что когда ты начинаешь жизнь с новым мужчиной, то твой ребенок полюбит его, а он – твоего ребенка. У них деловые отношения с элементами дружбы. Володя всегда рядом. Как-то у Златы выбило свет (Оля с младшими детьми и мужем живет за Киевом, а Злата – на Подоле с мамой Оли, но на тот момент девочка одна находилась в квартире. – прим. ред.). Я сообщаю Володе. Хоть это произошло и днем, он ничего не сказав, сразу поехал туда и вызвал электриков. Все сделал, но сделал это молча.

Также Ольга Фреймут отметила, что теплых разговоров между Златой и Владимиром – нет. Телеведущей этого хотелось бы, но есть как есть. Но стоит отметить, что большую часть расходов на образование девочки покрывает именно Локотко.

У них не бывает задушевных теплых разговоров. У них очень лаконичные фразы. Простые не сложноподчинённые предложения. Мне бы хотелось, чтобы между ними было больше тепла, но...

Дочь Оли Фреймут Злата Митчелл / instagram.com/zlata_mitchell

Напомним,