Оля Фреймут об отношениях мужа Владимира со Златой: Мне бы хотелось, чтобы между ними было больше тепла

18 сентября 2020 14:40 Юлия Крутиева
Оля Фреймут об отношениях мужа Владимира со Златой: Мне бы хотелось, чтобы между ними было больше тепла
Оля Фреймут с мужем Владимиром Локотко
instagram.com/freimutolia

Телеведущая Ольга Фреймут сейчас все свои дни напролет проводит на тренировках, чтобы каждый новый эфир шоу "Танці з зірками-2020" удивлять поклонников.

Читайте такжеЗвезда сериала "Сага" Ада Роговцева: Я могла стать журналисткой, а не актрисой
Однако в столь напряженном графике экс-Ревизор нашла время для интервью. Оля Фреймут стала гостьей программы «Зе Интервьюер».

В диалоге с Анатолием Анатоличем телеведущая много рассказывала о работе на Новом канале, на 1+1, как относится к Александру Педану и Сергею Притуле, как пожертвовала своей карьерой ради детей и много другом.

Один из вопросов Анатолича касался старшей дочери Ольги - 14-летней Златы. Ведущий поинтересовался у Фреймут, какую роль в воспитании Златы берет нынешний супруг Оли – Владимир Локотко?

Оля Фреймут с мужем Владимиром Локотко / instagram.com/freimutolia

Он просто рядом, – сказала телеведущая. – Я не верю, что когда ты начинаешь жизнь с новым мужчиной, то твой ребенок полюбит его, а он – твоего ребенка. У них деловые отношения с элементами дружбы. Володя всегда рядом. Как-то у Златы выбило свет (Оля с младшими детьми и мужем живет за Киевом, а Злата – на Подоле с мамой Оли, но на тот момент девочка одна находилась в квартире. – прим. ред.). Я сообщаю Володе. Хоть это произошло и днем, он ничего не сказав, сразу поехал туда и вызвал электриков. Все сделал, но сделал это молча.

Читайте такжеLe Маршрутка: известна дата премьеры 2 сезона тревел-шоу и чем удивит телезрителей
Также Ольга Фреймут отметила, что теплых разговоров между Златой и Владимиром – нет. Телеведущей этого хотелось бы, но есть как есть. Но стоит отметить, что большую часть расходов на образование девочки покрывает именно Локотко.

У них не бывает задушевных теплых разговоров. У них очень лаконичные фразы. Простые не сложноподчинённые предложения. Мне бы хотелось, чтобы между ними было больше тепла, но...

Дочь Оли Фреймут Злата Митчелл / instagram.com/zlata_mitchell

Напомним,

Облако тегов

дети звезд личная жизнь звезд интервью Ольга Фреймут Анатолий Анатолич социальные сети отношения новости Зе Интервьюер Злата Митчелл Владимир Локотко

Материалы по теме

Коля Серга признался, кто из ведущих "Орла и Решки" его очень раздражал
Новости

Коля Серга признался, кто из ведущих "Орла и Решки" его очень раздражал
Холли Берри оригинально рассекретила своего нового бойфренда
Новости

Холли Берри оригинально рассекретила своего нового бойфренда
Как выбрать моющее средство для посуды, без вреда для здоровья: важные советы врача-дерматолога
ЗОЖ

Как выбрать моющее средство для посуды, без вреда для здоровья: важные советы врача-дерматолога
Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 18.09.2020)
Телешоу

Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 18.09.2020)

Популярное на сайте

Сын Ирины Билык впервые рассказал о помолвке и свадьбе со своей девушкой

Сын Ирины Билык впервые рассказал о помолвке и свадьбе со своей девушкой
Нежный чизкейк с фруктами к чаю (рецепт)

Нежный чизкейк с фруктами к чаю (рецепт)
Игра в судьбу: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 12.09.2020)

Игра в судьбу: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 12.09.2020)
Усекновение главы Иоанна Предтечи: почему нельзя резать круглое?

Усекновение главы Иоанна Предтечи: почему нельзя резать круглое?

Популярное видео

Игра в судьбу: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 12.09.2020)

Игра в судьбу: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 12.09.2020)
Танці з зірками-2020: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 13.09.2020)

Танці з зірками-2020: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 13.09.2020)
На твоей стороне-2: смотреть 19 серию онлайн (эфир от 15.09.2020)

На твоей стороне-2: смотреть 19 серию онлайн (эфир от 15.09.2020)
На твоей стороне-2: смотреть 21 серию онлайн (эфир от 16.09.2020)

На твоей стороне-2: смотреть 21 серию онлайн (эфир от 16.09.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK