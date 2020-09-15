Танці з зірками-2020: Ольга Фреймут шокировала своим признанием об участии в шоу

Не каждой звезде «Танців з зірками» легко дается участие в проекте.

Кому-то из знаменитостей тяжело даются поддержки, а кто-то вообще порой не хочет выходить на паркет «Танців з зірками» , чтобы не опозориться на всю Украину.

Подобным неожиданным признанием публику удивила Ольга Фреймут. Оказалось, что телеведущая могла не выйти на паркет в третьем прямом эфире.

Об этом Ольга рассказала на своей странице в Инстаграм. Звезда призналась, что ей очень сложно давался танец самба. Лишь на четвертый день репетиций она смогла освоить все движения.

Ольга Фреймут со своим партнером / instagram.com/freimutolia

На паркет Фреймут все-таки вышла, но от своего выступления она была не в восторге. В эфире через шок она станцевала только часть эскиза от задуманного.

Самба. Далася важко. Разом з Иллею та хореографом працювали над цим танцем 47 годин - 7 днів. Лише в середу я почала запам‘ятовувати послідовність кроків. В четвер намовляла Іллю відмовитися нашій парі від шоу, щоб не ганьбитися, - пишет Ольга. - В п’ятницю візерунок склався. В ефірі через шок я станцювала лише якись ескіз від задуманого. Гарний урок: надалі не дозволятиму страхам паралізувати та полонити мрію.

Напомним,