Танці з зірками-2020: Алена Шоптенко стала жертвой Винника-казановы
15 сентября 2020 00:05
Танці з зірками-2020: Алена Шоптенко стала жертвой Винника-казановы
Пресс-служба Олега Винника
Олег Винник и Алена Шоптенко устроили маскарад на паркете "Танців з зірками".
Олега Винника и Алены Шоптенко классический танец «маст-хэв» заиграл новыми красками. Зрители увидели историю взаимоотношений от знакомства до драматического финала, в которой Шоптенко стала жертвой Винника-казановы.
Олег Винник / Пресс-служба Олега Винника
Мы решили показать вальс «с другой стороны», сделать его не привычно воздушным, а более динамичным и эмоциональным. Добавили сложные движения руками, – рассказала Алена Шоптенко. – Олег – трудоголик, который ценит качество и работает на результат. Он не может себе позволить выйти на паркет неподготовленным или в плохом настроении. Никогда не сдается, над сложными движениями работает в разы больше, чтобы воплотить мою задумку.
Олег Винник и Алена Шоптенко / Пресс-служба Олега Винника
Я очень самокритичный человек. Знаю свои ошибки и могу оценить каждое свое движение, – поделился Олег Винник. – Не люблю выходить на сцену недоработав. Красота и эстетика вырабатывается годами. За красотой скрывается много эмоций.
Судьи отметили гармоничность пары, идеальное сочетание женского и мужского начал и достойно оценили танец в 35 баллов.
Напомним,