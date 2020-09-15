Танці з зірками-2020: Алена Шоптенко стала жертвой Винника-казановы

15 сентября 2020 00:05 Юлия Крутиева
Танці з зірками-2020: Алена Шоптенко стала жертвой Винника-казановы
Танці з зірками-2020: Алена Шоптенко стала жертвой Винника-казановы
Пресс-служба Олега Винника

Олег Винник и Алена Шоптенко устроили маскарад на паркете "Танців з зірками".

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В третьем прямом эфире самого танцевального сезона шоу пара продемонстрировала венский вальс, однако в исполнении Олега Винника и Алены Шоптенко классический танец «маст-хэв» заиграл новыми красками. Зрители увидели историю взаимоотношений от знакомства до драматического финала, в которой Шоптенко стала жертвой Винника-казановы.

Олег Винник / Пресс-служба Олега Винника

Мы решили показать вальс «с другой стороны», сделать его не привычно воздушным, а более динамичным и эмоциональным. Добавили сложные движения руками, – рассказала Алена Шоптенко. – Олег – трудоголик, который ценит качество и работает на результат. Он не может себе позволить выйти на паркет неподготовленным или в плохом настроении. Никогда не сдается, над сложными движениями работает в разы больше, чтобы воплотить мою задумку.

Олег Винник и Алена Шоптенко / Пресс-служба Олега Винника

Я очень самокритичный человек. Знаю свои ошибки и могу оценить каждое свое движение, – поделился Олег Винник. – Не люблю выходить на сцену недоработав. Красота и эстетика вырабатывается годами. За красотой скрывается много эмоций.

Судьи отметили гармоничность пары, идеальное сочетание женского и мужского начал и достойно оценили танец в 35 баллов.

Напомним,

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