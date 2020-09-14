Від пацанки до панянки-4: беременная Алина Шевченко рассекретила пол ребенка

За неделю до родов героиня реалити Нового канала "Від пацанки до панянки-4" Алина #Двезвезды Шевченко призналась, кого ждет – мальчика или девочку.

Публично озвучить пол своего ребенка участница четвертого сезона «Від пацанки до панянки-4» Алина Шевченко не решалась довольно долго.

Если еще одна героиня реалити, Владислава Роговенко, сразу рассказала, что ждет сына, то Алина дотянула до последней недели беременности.

Сначала я вообще не хотела знать пол, – поделилась «пацанка». – Для меня было важно, чтобы ребенок родился здоровым. Но врач посчитала нужным сказать, что у нас будет сын. И в тот момент меня переполняли эмоции – одновременно злость на медика и радость от услышанного.

Участница проекта «Від пацанки до панянки-4» Алина #Двезвезды Шевченко / пресс-служба Нового канала

Алина #Двезвезды призналась, что вместе с гражданским мужем они хотели именно сына. И даже думали назвать первенца Тарасом, Тимуром или Василием. На последнем имени настаивает отец мальчика.

Мы хотели именно сына, и судьба так распорядилась, – радуется героиня «Від пацанки до панянки». – Совсем скоро мы наконец познакомимся со своим мальчиком.

Участница проекта «Від пацанки до панянки-4» Алина #Двезвезды Шевченко / пресс-служба Нового канала

Напомним, беременность Алины не всегда проходила гладко – некоторое время «пацанка» даже лежала в больнице из-за угрозы выкидыша. Но сейчас она чувствует себя хорошо и уже готовится к встрече с малышом.

Напомним,