Від пацанки до панянки-4: беременная Алина Шевченко рассекретила пол ребенка
14 сентября 2020 14:50
Юлия Крутиева
Участница проекта «Від пацанки до панянки-4» Алина #Двезвезды Шевченко
пресс-служба Нового канала
За неделю до родов героиня реалити Нового канала "Від пацанки до панянки-4" Алина #Двезвезды Шевченко призналась, кого ждет – мальчика или девочку.
Публично озвучить пол своего ребенка участница четвертого сезона «Від пацанки до панянки-4»
Алина Шевченко не решалась довольно долго.
Если еще одна героиня реалити, Владислава Роговенко, сразу рассказала, что ждет сына, то Алина дотянула до последней недели беременности.
Сначала я вообще не хотела знать пол, – поделилась «пацанка». – Для меня было важно, чтобы ребенок родился здоровым. Но врач посчитала нужным сказать, что у нас будет сын. И в тот момент меня переполняли эмоции – одновременно злость на медика и радость от услышанного.
Участница проекта «Від пацанки до панянки-4» Алина #Двезвезды Шевченко / пресс-служба Нового канала
Алина #Двезвезды призналась, что вместе с гражданским мужем они хотели именно сына. И даже думали назвать первенца Тарасом, Тимуром или Василием. На последнем имени настаивает отец мальчика.
Мы хотели именно сына, и судьба так распорядилась, – радуется героиня «Від пацанки до панянки». – Совсем скоро мы наконец познакомимся со своим мальчиком.
Участница проекта «Від пацанки до панянки-4» Алина #Двезвезды Шевченко / пресс-служба Нового канала
Напомним, беременность Алины не всегда проходила гладко – некоторое время «пацанка» даже лежала в больнице из-за угрозы выкидыша. Но сейчас она чувствует себя хорошо и уже готовится к встрече с малышом.
Напомним,