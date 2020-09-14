Танці з зірками-2020: участник шоу сделал своей девушке предложение в прямом эфире
14 сентября 2020 12:10
Юлия Крутиева
Актер Тарас Цимбалюк
instagram.com/taras.tsymbaliuk
Третий прямой эфир проекта "Танці з зірками-2020" выдался довольно эмоциональным.
Темой нового выпуска шоу «Танці з зірками-2020»
была любовь. Звездные участники демонстрировали на паркете не только романтичные постановки, но и делали сенсационные признания.
Но стать неоспоримым фаворитом эфира удалось Тарасу Цымбалюку. После демонстрации танца джайв, актер сделал неожиданный сюрприз для своей девушки Тины.
Именно 13 сентября Тарас решил перевести отношения с Тиной на новый уровень. В прямом эфире актер сделал предложение своей любимой, с которой он встречался на протяжении двух лет.
Тарас Цимбалюк с невестой / instagram.com/taras.tsymbaliuk
Цымбалюк вручил любимой роскошный букет белых роз и кольцо. Тина ответила согласием! Интересно, что первое и судьбоносное знакомство пары состоялось на съемках клипа экс-судьи «Танців з зірками» Monatik.
Напомним,