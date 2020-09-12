Блогер Ян Гордиенко похвастался аномальным явлением: пять зубов мудрости

12 сентября 2020 00:35 Юлия Крутиева
Блогер Ян Гордиенко похвастался аномальным явлением: пять зубов мудрости
Блогер Ян Гордиенко
пресс-служба Нового канала

Украинский блогер Ян Гордиенко впервые поделился интересным фактом о себе.

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Всем нам известно, что зубы мудрости появляются значительно позже, чем другие. Часто говорят, что в возрасте, когда человек становится мудрее. Могут вырасти два, три или все четыре. А сейчас мы вас удивим! Участником шоу «Хто зверху?» (Новый канал) стал парень, у которого пять зубов мудрости. Рассекречиваем эту персону – самый известный украинский блогер Ян Гордиенко.

Мне 21 год, и у меня огромный жизненный опыт, – рассказывает парень. – Считаю себя очень умным. И это правда, в моей челюсти выросло пять зубов мудрости.

Хто зверху-10: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 10.09.2020) / пресс-служба Нового канала

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Ведущая программы Леся Никитюк хотела удовлетворить свое любопытство и проверить. К сожалению, ей не удалось посчитать дополнительные зубы.

У меня сейчас их нет, – пояснил с улыбкой Ян. – Пришлось удалить сразу четыре, а потом еще один.

Но факт остается фактом. И во время игры в «Хто зверху?» блогер проявил свою эрудицию и смекалку.

Включайте программу «Хто зверху?» по четвергам в 19:00 на Новом канале. Звездным участникам есть чем вас удивлять!

Напомним,

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