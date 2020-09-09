Хто зверху-10: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 10.09.2020)
9 сентября 2020 00:07
Хто зверху-10: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 10.09.2020)
пресс-служба Нового канала
10 сентября на Новом канале и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 3 выпуск шоу Хто зверху-10.
Хто зверху?: Ожесточенная борьба за место сверху продолжается в десятом, юбилейном, сезоне «Хто зверху?» На этот раз в борьбу вступят: Джамала, Michelle Andrade, Diva Olivka, Дмитрий Танкович, Женя Кот и Ян Гордиенко! Сможет ли Сергей Притула обмануть Michelle Andrade? Сможет ли мужская команда отличить марсалу от тиффани? И чем закончатся карапузьи бега?
3 выпуск шоу Хто зверху-10 смотрите в 19:00 на Новом канале и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.