О чем молчат женщины: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 09.09.2020)

7 сентября 2020 16:50 Юлия Крутиева
О чем молчат женщины: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 09.09.2020)
О чем молчат женщины: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 09.09.2020)
пресс-служба

9 сентября на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 2 выпуск ток-шоу О чем молчат женщины.

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Смотрите во 2 выпуске ток-шоу О чем молчат женщины: важная и пикантная тема – что делать, если муж предлагает «секс втроем». Оксана Байрак совместно с экспертами поднимет тему табуированности секса в обществе, и начнет говорить о том, о чем было ранее стыдно даже шептаться. Эксперты разделятся на два лагеря: одни будут говорить, что отсутствие предрассудков в браке только укрепляет отношения и делает нас счастливее. Другие же расскажут о личном опыте, когда подобные эксперименты вели за собой разрушение отношений, а иногда просто скрывали желания легализовать любовника. Оксана Байрак приоткроет тайну своих пикантных приключений. Будет горячо!

2 выпуск ток-шоу О чем молчат женщины смотрите в 19:00 на СТБ и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски ток-шоу «О чем молчат женщины» смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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