О чем молчат женщины: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 09.09.2020)

О чем молчат женщины: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 09.09.2020)

9 сентября на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 2 выпуск ток-шоу О чем молчат женщины.

Смотрите во 2 выпуске ток-шоу О чем молчат женщины : важная и пикантная тема – что делать, если муж предлагает «секс втроем». Оксана Байрак совместно с экспертами поднимет тему табуированности секса в обществе, и начнет говорить о том, о чем было ранее стыдно даже шептаться. Эксперты разделятся на два лагеря: одни будут говорить, что отсутствие предрассудков в браке только укрепляет отношения и делает нас счастливее. Другие же расскажут о личном опыте, когда подобные эксперименты вели за собой разрушение отношений, а иногда просто скрывали желания легализовать любовника. Оксана Байрак приоткроет тайну своих пикантных приключений. Будет горячо!

2 выпуск ток-шоу О чем молчат женщины смотрите в 19:00 на СТБ и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски ток-шоу «О чем молчат женщины» смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.