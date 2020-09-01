О чем молчат женщины: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 02.09.2020)

О чем молчат женщины: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 02.09.2020)

2 сентября на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 1 выпуск ток-шоу О чем молчат женщины.

В студии ток-шоу О чем молчат женщины знаменитый режиссер и телеведущая будет откровенно говорить с героинями на все волнующие, спорные и самые сложные темы. Ведущая и эксперты попытаются помочь героине найти выход, взвесив все за и против. Оксана Байрак очень тонко чувствует женскую душу, именно поэтому героини открываются ей настолько, что готовы рассказать даже самую интимную историю. В каждой программе ведущая обещает делиться подробностями из своей жизни, которые до этого не слышал никто.

1 выпуск ток-шоу О чем молчат женщины смотрите в 19:00 на СТБ и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски ток-шоу «О чем молчат женщины» смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.