О чем молчат женщины: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 02.09.2020)

1 сентября 2020 14:45 Юлия Крутиева
О чем молчат женщины: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 02.09.2020)
О чем молчат женщины: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 02.09.2020)
пресс-служба канала СТБ

2 сентября на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 1 выпуск ток-шоу О чем молчат женщины.

Читайте такжеДетектор лжи-10: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 31.08.2020)
В студии ток-шоу О чем молчат женщины знаменитый режиссер и телеведущая будет откровенно говорить с героинями на все волнующие, спорные и самые сложные темы. Ведущая и эксперты попытаются помочь героине найти выход, взвесив все за и против. Оксана Байрак очень тонко чувствует женскую душу, именно поэтому героини открываются ей настолько, что готовы рассказать даже самую интимную историю. В каждой программе ведущая обещает делиться подробностями из своей жизни, которые до этого не слышал никто.

1 выпуск ток-шоу О чем молчат женщины смотрите в 19:00 на СТБ и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски ток-шоу «О чем молчат женщины» смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

 

Облако тегов

СТБ Оксана Байрак телешоу О чем молчат женщины телешоу онлайн телешоу 2020

Материалы по теме

Таємниці ДНК: ведущая откроет сразу пять конвертов с результатами ДНК-тестов
Анонсы на ТВ

Таємниці ДНК: ведущая откроет сразу пять конвертов с результатами ДНК-тестов
Каково это – кормить крокодилов? Ведущий Нового канала освоил новую опасную профессию
Новости

Каково это – кормить крокодилов? Ведущий Нового канала освоил новую опасную профессиюЭксклюзив
Театр ляльок розпочинає 37-й театральний сезон: плануйте дозвілля ваших дітей вже зараз
Афиша мероприятий

Театр ляльок розпочинає 37-й театральний сезон: плануйте дозвілля ваших дітей вже зараз
Без стеснения: Хайди Клум снялась абсолютно голой
Новости

Без стеснения: Хайди Клум снялась абсолютно голой

Популярное на сайте

Танці з зірками-2020: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 30.08.2020)

Танці з зірками-2020: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 30.08.2020)
Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 30.08.2020)

Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 30.08.2020)
МастерШеф-10: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 29.08.2020)

МастерШеф-10: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 29.08.2020)
После зимы: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 30.08.2020)

После зимы: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 30.08.2020)

Популярное видео

Танці з зірками-2020: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 30.08.2020)

Танці з зірками-2020: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 30.08.2020)
Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 30.08.2020)

Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 30.08.2020)
МастерШеф-10: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 29.08.2020)

МастерШеф-10: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 29.08.2020)
После зимы: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 30.08.2020)

После зимы: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 30.08.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK