О чем молчат женщины: психолог рассказала, что такое абьюз, как его распознать, и может ли измениться абьюзер
Уже 2 сентября в 19:00 на СТБ состоится премьера долгожданного ток-шоу "О чем молчат женщины" с легендарной Оксаной Байрак.
Абьюз – это насилие: физическое, эмоциональное, финансовое или интеллектуальное, поэтому абсолютно не имеет значения, кто его проявляет – мужчина или женщина, в любом случае в здоровых отношениях этого быть не должно.
Если с физическим насилием более понятно – ссадины и синяки сами кричат об этом, то признаки психологического насилия вызывают всегда много сомнений: а вдруг показалось.
Редко физическое насилие проявляется в самом начале, ему обычно предшествуют:
- эмоциональное насилие, когда рядом с партнером человек постоянно чувствует вину, обиду. Самые успешные манипуляции происходят как раз на основе чувстве вины: «Не хочешь близости – значит ты меня не любишь/у тебя есть другой, докажи, что это не так»;
- интеллектуальное, когда можно услышать высказывания по типу «что ты знаешь о жизни, да кто ты вообще такой»;
- духовное, когда перечеркиваются все важные для человека ценности;
- сексуальное – любой сексуальный контакт, основанный на принуждении, вне зависимости – это парень или муж;
- экономическое – полная финансовая зависимость от партнера и контроль жизнедеятельности: в магазин можно выйти только предварительно предупредив об этом и т.д.
Все виды насилия очень опасны для психики человека, поскольку постоянно подрывается уверенность в себе, культивируются сомнения в собственной адекватности и человек может замкнуться в собственных переживаниях.
Иногда абьюз - это осознанное поведение, за которым стоит патологическая личная выгода. Например, тотальный контроль за женой может позволить вести разгульный образ жизни, а при возникновении любых подозрений с ее стороны все легко оборачивается в обвинение, ведь «она нездорова».
Невозможно быть абьюзером в одних отношениях, а во вторых стать гармоничным и зрелым человеком без осознания и исправления патологического поведения. Справиться с этим можно с помощью психотерапии, но прежде всего необходимо желание человека меняться.
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Напомним,