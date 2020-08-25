Леся Никитюк чуть не утонула прямо на съемочной площадке
Бондаревское болото на Чернигивщине, которое в прямом смысле слова засосало Лесю Никитюк во время съемок «Le Маршрутки», — не единственная опасность, поджидающая ведущую Нового канала этим летом.
Об этом Леся и ее коллега по шоу Сергей Притула накануне премьеры десятого сезона «Хто зверху?».
Був конкурс у фіналі, де ми з Лесею були наче Губка Боб – у величезних костюмах, зроблених з поролону. Ми мали впасти у басейн і набрати в цей поролон води і потім наші команди мали викручувати нас у спеціальні ванни та дивитися, хто більше води приніс, – вспоминает Притула. – На жаль, наші технічні служби і художники по костюмах зробили їх надто об'ємними. Я ще зміг набрати води, встати і дійти до ванни. А ось Леся Іванівна зашпорталася, впала у басейн з водою і сповзла у тому костюмі, повному води. В якийсь момент я крикнув хлопцям, щоб йшли рятувати Лесю, бо дійсно дуже переживав, що вона може просто задихнутися, адже лежала обличчям у мокрий поролон.
В одном из прошлых сезонов в таком же конкурсе меня тоже чуть не утопили, так что на съемках десятого сезона я сразу предупредила участниц своей команды, что меня нужно только окунуть, а не полностью макать в воду, – смеется ведущая. – Но они решили сделать по-своему.