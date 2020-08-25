Супер Топ-модель по-украински: 10 интересных фактов из жизни участницы реалити Насти Леухиной

25 августа 2020 00:25 Юлия Крутиева
Супер Топ-модель по-украински: 10 интересных фактов из жизни участницы реалити Насти Леухиной
Участница «Супер Топ-модель по-украински» Настя Леухина
пресс-служба Нового канала

Участница "Супер Топ-модели по-украински" из Харькова Настя Леухина (ХТЗ) запомнилась зрителям третьего сезона ТМПУ своим острым язычком, прямолинейностью и дерзким поведением.

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Прошел год, и девушка снова вернулась в модельное реалити, но уже совсем другим человеком. Какая сейчас Настя, увидите в первом выпуске Суперсезона проекта на Новом канале, а пока делимся десятью интересными фактами из жизни модели, которые откроют вам ХТЗ с самых неожиданных сторон.

1. Я очень редко плачу, но если плачу, то в основном от восторга.

2. Мое утро никогда не начинается без контрастного душа.

3. Когда-то я была с друзьями в деревне, и у нас закончилась вся еда. Делать было нечего, и нам пришлось самим убить курицу.

4. Мы с парнем никогда не называем друг друга зашкварными нежными словами, обычно используем названия смешной еды.

пресс-служба Нового канала

5. Когда у меня была анорексия, и я фактически ничего не ела, моим подругам в мой день рождения пришлось вставлять свечки в разрезанное яблоко.

6. Из-за того, что у меня нет отца, с детства началась дикая «мамамания», которая длится по сей день! Я всегда должна знать, где моя мама, что она делает. Звоню ей много раз за день.

7. В детстве мне было абсолютно неинтересно общаться с девочками, в мой круг общения входили только пацаны.

пресс-служба Нового канала

8. Я очень легкая на подъем. Когда-то вышла попить кофе с подругой, и мы уехали в Киев на неделю, с собой из вещей у нас было только то, с чем мы вышли на улицу!

9. Я очень скрупулезная в своей работе. Всегда должна знать всю команду и быть в курсе всего: начиная с мэйка и заканчивая аксессуарами для образа.

10. Одиннадцать лет своей жизни я потратила на театр! Занималась актерским мастерством с четырех лет.

пресс-служба Нового канала

Пригодится ли Насте ее актерский талант в Суперсезоне, сможет ли она обуздать свой строптивый характер и готова ли вновь проходить непростые модельные испытания, узнаем совсем скоро!

Напомним,

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