ТЕТ приготовил только хиты: кино каждый день

ТЕТ показывает хиты кинематографа каждый день в 21:15.

Только посмотрите, что подготовил телеканал для своих зрителей на следующую неделю. С понедельника по пятницу на ТЕТ покажут 5 частей мультфильма "Ледниковый период".

В понедельник покажут «Ледниковый период», где зрители знакомятся с дружной и беззаботной компанией зверей: саблезубым тигром Диего, лохматым мамонтом Мэнни и сумчатым ленивцем Сидом, которые находят в снегу человеческого ребенка. С этого момента три незнакомца становятся товарищами. Они объединяются вместе, чтобы проделать опасное путешествие и вернуть ребенка людям.

Во вторник — «Ледниковый период 2. Глобальное потепление».

Наконец холод отступил, можно расслабиться и знакомая нам компания использует эту возможность по полной. Ледяные горки, детский сад Сида — все получают удовольствие как умеют. Но опасность надвигается уже с другой стороны, и всем жителям долины грозит потоп из-за глобального потепления.

В среду — «Ледниковый период 3: Эра динозавров».

Ленивец Сид решил завести собственную семью. Однажды он находит яйца, высиживает их и из них вылупляются детеныши тираннозавра. И хотя Мэнни с Диего просят Сида вернуть детей динозавров туда, откуда взял, Сид наслаждается семейной идиллией. Продолжалось это недолго, ведь рассерженная мать-тираннозавр находит своих детей и вместе с Сидом забирает их в подземный мир, где живут динозавры. Мэнни и Диего приходится спускаться следом в опасный мир, где ни один из них еще не бывал.

В четверг — «Ледниковый период 4: Континентальный дрейф».

После приключений под землей прошло семь лет, но нашим героям покой только снится. Из-за неугомонной белки, которая в неустанной погоне за желудем добежала до центра Земли, планета разделилась на континенты. Отделенные от стада, Мэнни, Сид и Диего вынуждены использовать айсберг в качестве плота, чтобы найти дорогу домой.

В пятницу — «Ледниковый период. Столкновение неизбежно».

Теперь белка Скрэт призвал катастрофу планетарного масштаба. Случайные события приводят к угрозе для всего живого на Земле. Сид, Диего, Мэнни и другие вынуждены отправиться на поиски безопасного места.

Не пропустите захватывающее приключение, включайте ТЕТ каждый день и наслаждайтесь “Ледниковым периодом”.

Напомним,