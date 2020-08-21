ТЕТ приготовил только хиты: кино каждый день
ТЕТ показывает хиты кинематографа каждый день в 21:15.
В понедельник покажут «Ледниковый период», где зрители знакомятся с дружной и беззаботной компанией зверей: саблезубым тигром Диего, лохматым мамонтом Мэнни и сумчатым ленивцем Сидом, которые находят в снегу человеческого ребенка. С этого момента три незнакомца становятся товарищами. Они объединяются вместе, чтобы проделать опасное путешествие и вернуть ребенка людям.
Во вторник — «Ледниковый период 2. Глобальное потепление».
Наконец холод отступил, можно расслабиться и знакомая нам компания использует эту возможность по полной. Ледяные горки, детский сад Сида — все получают удовольствие как умеют. Но опасность надвигается уже с другой стороны, и всем жителям долины грозит потоп из-за глобального потепления.
В среду — «Ледниковый период 3: Эра динозавров».
В четверг — «Ледниковый период 4: Континентальный дрейф».
После приключений под землей прошло семь лет, но нашим героям покой только снится. Из-за неугомонной белки, которая в неустанной погоне за желудем добежала до центра Земли, планета разделилась на континенты. Отделенные от стада, Мэнни, Сид и Диего вынуждены использовать айсберг в качестве плота, чтобы найти дорогу домой.
В пятницу — «Ледниковый период. Столкновение неизбежно».
Теперь белка Скрэт призвал катастрофу планетарного масштаба. Случайные события приводят к угрозе для всего живого на Земле. Сид, Диего, Мэнни и другие вынуждены отправиться на поиски безопасного места.
Не пропустите захватывающее приключение, включайте ТЕТ каждый день и наслаждайтесь “Ледниковым периодом”.
Напомним,