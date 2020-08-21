Однажды под Полтавой: чем увлечет телезрителей новый сезон ситкома
Уже 14 сентября в 18:15 телезрители увидят первые премьерные серии любимого ситкома "Однажды под Полтавой" в эфире телеканала ТЕТ.
Родительство, торговля на рынке, тихая рутина – кажется, у главных героев наладилась размеренная жизнь. Кум даже заскучать успел по временам афер и их с Юрчиком выходок. Однако спокойствие длилось не долго, молитвы были услышаны и уже в первой серии в гости к семейству приезжает мама Юрчика.
Чтобы узнать за кем останется последняя тарелка борща и звание лучшей хозяйки, смотрите первую серию ситкома "Однажды под Полтавой" уже 14 сентября в 18:15 на телеканале ТЕТ.
Напомним,