Однажды под Полтавой: чем увлечет телезрителей новый сезон ситкома

21 августа 2020 20:00 Юлия Крутиева
Однажды под Полтавой: чем увлечет телезрителей новый сезон ситкома
Однажды под Полтавой: чем увлечет телезрителей новый сезон ситкома
пресс-служба

Уже 14 сентября в 18:15 телезрители увидят первые премьерные серии любимого ситкома "Однажды под Полтавой" в эфире телеканала ТЕТ.

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Уже знакомые герои: Юрчик, Яринка, их сын Ярчик, Вера, участковый Саша, кум и дед Петр спешат развлекать телезрителей. Новые эпизоды ситкома "Однажды под Полтавой" расскажут о новых приключениях полтавской компании и быте молодой семьи.

Родительство, торговля на рынке, тихая рутина – кажется, у главных героев наладилась размеренная жизнь. Кум даже заскучать успел по временам афер и их с Юрчиком выходок. Однако спокойствие длилось не долго, молитвы были услышаны и уже в первой серии в гости к семейству приезжает мама Юрчика.

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Здесь все и закручивается. Противостояние невестки и свекрови обещает быть масштабным и феерическим: соревнования по борщеварению, скоростной стирке занавесок и прочности нервной системы начнется с первого взгляда. В битву окажутся втянутыми и остальные жители подполтавщины.

Чтобы узнать за кем останется последняя тарелка борща и звание лучшей хозяйки, смотрите первую серию ситкома "Однажды под Полтавой" уже 14 сентября в 18:15 на телеканале ТЕТ.

Напомним,

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