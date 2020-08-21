Однажды под Полтавой: чем увлечет телезрителей новый сезон ситкома

Уже 14 сентября в 18:15 телезрители увидят первые премьерные серии любимого ситкома "Однажды под Полтавой" в эфире телеканала ТЕТ.

Уже знакомые герои: Юрчик, Яринка, их сын Ярчик, Вера, участковый Саша, кум и дед Петр спешат развлекать телезрителей. Новые эпизоды ситкома "Однажды под Полтавой" расскажут о новых приключениях полтавской компании и быте молодой семьи.

Родительство, торговля на рынке, тихая рутина – кажется, у главных героев наладилась размеренная жизнь. Кум даже заскучать успел по временам афер и их с Юрчиком выходок. Однако спокойствие длилось не долго, молитвы были услышаны и уже в первой серии в гости к семейству приезжает мама Юрчика.

Здесь все и закручивается. Противостояние невестки и свекрови обещает быть масштабным и феерическим: соревнования по борщеварению, скоростной стирке занавесок и прочности нервной системы начнется с первого взгляда. В битву окажутся втянутыми и остальные жители подполтавщины.

Чтобы узнать за кем останется последняя тарелка борща и звание лучшей хозяйки, смотрите первую серию ситкома "Однажды под Полтавой" уже 14 сентября в 18:15 на телеканале ТЕТ.

Напомним,