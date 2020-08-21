Дмитрий Комаров готовится к пополнению в семье

В прошлом году в жизни Дмитрия Комарова произошло важное событие.

В июне 2019 года ведущий «Мира наизнанку» распрощался со статусом холостяка. Избранницей путешественника стала модель и его партнерша по «Танцям з зірками» Александра Кучеренко.

2020 год для Дмитрия Комарова также станет особенным. В его семье произойдет пополнение. Нет-нет, путешественник не станет папой, он станет дядей.

На своей странице в Инстаграм сестра Комарова Ангелина призналась, что готовиться стать мамой. Совсем скоро у ведущего родиться племянник или племянница.

Сестра Дмитрия Комарова Ангелина / instagram.com/komarova_angelina

Ангелина опубликовала в своем блоге серию ярких фотографий, где она демонстрирует свой уже заметно округлившийся животик в пестром цельном купальнике.

2020 для всей планеты - очень тяжелый год. Пандемия - весь мир на карантине. Экономический̆ кризис... Я - не исключение! Но есть у меня и хорошие новости, которые отлично видно на фото, - пишет Ангелина. - И не смотря на ситуацию в мире и мое личное, нетипичное, плохое самочувствие, которое длилось целых 3 месяца подряд, ожидание чуда в этом году радует каждый день. Есть эксперты в подписчиках? Как думаете, чудо - это мальчик или девочка?

Сестра Дмитрия Комарова Ангелина / instagram.com/komarova_angelina

Напомним,