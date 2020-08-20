Бывший муж Ани Лорак закрутил роман с девушкой, которая очень похожа на певицу
Бывший муж Ани Лорак в очередной раз лишился статуса холостяка.
Роман Мурата и Самии продлился не долго – около шести месяцев. Но турецкий бизнесмен и в этот раз не отчаялся. На днях он засветился на публике с новой пассией.
В этот раз Налчаджиоглу приписывают роман с визажистом по имени Лилия. Вместе пару застали в одном из столичных клубов на концерте мультиартиста MONATIK.
В Сети тут же начали обсуждать этот союз. Многие поклонники бывшей жены Налчаджиоглу отметили, что его новая девушка бизнесмена очень похожа на Лорак.
Напомним,