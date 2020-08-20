Бывший муж Ани Лорак закрутил роман с девушкой, которая очень похожа на певицу

Бывший муж Ани Лорак в очередной раз лишился статуса холостяка.

После развода с Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу недолго грустил в одиночестве. Спустя несколько месяцев после расставания с певицей мужчина закрутил роман с моделью Самией Ахметовой.

Роман Мурата и Самии продлился не долго – около шести месяцев. Но турецкий бизнесмен и в этот раз не отчаялся. На днях он засветился на публике с новой пассией.

В этот раз Налчаджиоглу приписывают роман с визажистом по имени Лилия. Вместе пару застали в одном из столичных клубов на концерте мультиартиста MONATIK.

Бизнесмен Мурат Налчаджиоглу с девушкой / vklybe.tv

В кадре Мурат и Лилия позируют, сидя за столиком. Парочка мило улыбается в объектив фотографа и выглядит рядом друг с другом гармонично и очень счастливыми.

В Сети тут же начали обсуждать этот союз. Многие поклонники бывшей жены Налчаджиоглу отметили, что его новая девушка бизнесмена очень похожа на Лорак.

Напомним,