Бывший муж Ани Лорак закрутил роман с девушкой, которая очень похожа на певицу

20 августа 2020 14:05 Юлия Крутиева
Бывший муж Ани Лорак закрутил роман с девушкой, которая очень похожа на певицу
Бизнесмен Мурат Налчаджиоглу
instagram.com/muratnalca

Бывший муж Ани Лорак в очередной раз лишился статуса холостяка.

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После развода с Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу недолго грустил в одиночестве. Спустя несколько месяцев после расставания с певицей мужчина закрутил роман с моделью Самией Ахметовой.

Роман Мурата и Самии продлился не долго – около шести месяцев. Но турецкий бизнесмен и в этот раз не отчаялся. На днях он засветился на публике с новой пассией.

В этот раз Налчаджиоглу приписывают роман с визажистом по имени Лилия. Вместе пару застали в одном из столичных клубов на концерте мультиартиста MONATIK.

Бизнесмен Мурат Налчаджиоглу с девушкой / vklybe.tv
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В кадре Мурат и Лилия позируют, сидя за столиком. Парочка мило улыбается в объектив фотографа и выглядит рядом друг с другом гармонично и очень счастливыми. 

В Сети тут же начали обсуждать этот союз. Многие поклонники бывшей жены Налчаджиоглу отметили, что его новая девушка бизнесмена очень похожа на Лорак.

Напомним, 

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