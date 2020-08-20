Ани Лорак показала, как на самом деле она выглядит без макияжа

20 августа 2020 13:10 Юлия Крутиева
Ани Лорак показала, как на самом деле она выглядит без макияжа
Певица Ани Лорак
instagram.com/anilorak

Певица Ани Лорак показала свою естественную красоту.

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Если еще несколько лет назад папарацци упорно пытались подловить знаменитостей без макияжа, то сейчас селебрити сами публикуют свои фото без мейка и фотошопа в социальных сетях. Не стала исключением Ани Лорак.

Ани совершенно не переживает по поводу своей внешности. Лишние килограммы и прочие недостатки ее волнуют куда меньше, чем другие жизненные проблемы.

Видимо, в этом и есть секрет красоты Лорак, ведь выглядит она прекрасно. Тому доказательство – фотография певицы без макияжа, которая на днях появилась в ее Инстаграм.

Певица Ани Лорак / instagram.com/anilorak
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В кадре Лорак позирует в стильной вышиванке. Отсутствие косметики дало отчетливо разглядеть, что у 41-летней певицы великолепная сияющая кожа.

Невероятные, теплые вечера в дружной компании, - пишет в комментариях под снимком Ани Лорак. - Люблю, когда много детского смеха, добрых улыбок и ласковых слов.

Напомним, 

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