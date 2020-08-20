Ани Лорак показала, как на самом деле она выглядит без макияжа

Певица Ани Лорак показала свою естественную красоту.

Если еще несколько лет назад папарацци упорно пытались подловить знаменитостей без макияжа, то сейчас селебрити сами публикуют свои фото без мейка и фотошопа в социальных сетях. Не стала исключением Ани Лорак

Ани совершенно не переживает по поводу своей внешности. Лишние килограммы и прочие недостатки ее волнуют куда меньше, чем другие жизненные проблемы.

Видимо, в этом и есть секрет красоты Лорак, ведь выглядит она прекрасно. Тому доказательство – фотография певицы без макияжа, которая на днях появилась в ее Инстаграм.

Певица Ани Лорак / instagram.com/anilorak

В кадре Лорак позирует в стильной вышиванке. Отсутствие косметики дало отчетливо разглядеть, что у 41-летней певицы великолепная сияющая кожа.

Невероятные, теплые вечера в дружной компании, - пишет в комментариях под снимком Ани Лорак. - Люблю, когда много детского смеха, добрых улыбок и ласковых слов.

Напомним,