Ани Лорак показала, как на самом деле она выглядит без макияжа
Певица Ани Лорак показала свою естественную красоту.
Ани совершенно не переживает по поводу своей внешности. Лишние килограммы и прочие недостатки ее волнуют куда меньше, чем другие жизненные проблемы.
Видимо, в этом и есть секрет красоты Лорак, ведь выглядит она прекрасно. Тому доказательство – фотография певицы без макияжа, которая на днях появилась в ее Инстаграм.
Невероятные, теплые вечера в дружной компании, - пишет в комментариях под снимком Ани Лорак. - Люблю, когда много детского смеха, добрых улыбок и ласковых слов.
Напомним,