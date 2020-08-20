Юлия Панкова рассказала, какой фрукт помогает бороться с лишними килограммами
20 августа 2020 11:40
Ведущая и кулинар Юлия Панкова
пресс-служба Нового канала
Ведущая Нового канала Юлия Панкова поделилась знаниями о полезных свойствах абрикоса.
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О полезных и целебных свойствах плода рассказала ведущая программы «Ревизор» и кулинар Юлия Панкова.
Благодаря минералам и витаминам, входящим в их состав, абрикосы полезны для здоровья всех систем организма, – рассказывает девушка. – Если вы ведете борьбу с лишними килограммами, фрукт станет вашим первым помощником. Калорийность абрикоса всего 44 ккал на 100 граммов продукта.
Абрикосы / пресс-служба Нового канала
Полезные свойства абрикос. Они способны:
- Повысить уровень гемоглобина, нормализовать состав крови.
- Предотвратить заболевания щитовидной железы.
- Восстановить функции сердечно-сосудистой системы и снизить высокое артериальное давление.
- Улучшить зрение.
- Нормализовать пищеварение и восстановить полезную микрофлору в кишечнике.
- Наладить функции поджелудочной железы, печени, желчного пузыря, почек.
- Ускорить отхождения мокроты при кашле.
- Улучшить память и умственную деятельность.
- Наладить функции иммунной и нервной систем.
- Снизить концентрацию холестерина.
Рекомендую съедать по пять плодов в день, чтобы предотвратить авитаминоз, – говорит Юля. – А еще вы укрепите свой иммунитет.
Напомним,