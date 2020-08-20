Юлия Панкова рассказала, какой фрукт помогает бороться с лишними килограммами

20 августа 2020 11:40 Юлия Крутиева
Юлия Панкова рассказала, какой фрукт помогает бороться с лишними килограммами
Ведущая и кулинар Юлия Панкова
пресс-служба Нового канала

Ведущая Нового канала Юлия Панкова поделилась знаниями о полезных свойствах абрикоса.

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По питательным свойствам мякоти абрикос занимает первое место среди всех косточковых культур. Существует мнение, что если съесть за лето 20 килограммов ягод, зимой врач не понадобится. А еще абрикос используют для лечения многих болезней. 

О полезных и целебных свойствах плода рассказала ведущая программы «Ревизор» и кулинар Юлия Панкова.

Благодаря минералам и витаминам, входящим в их состав, абрикосы полезны для здоровья всех систем организма, – рассказывает девушка. – Если вы ведете борьбу с лишними килограммами, фрукт станет вашим первым помощником. Калорийность абрикоса всего 44 ккал на 100 граммов продукта.

Абрикосы / пресс-служба Нового канала

Полезные свойства абрикос. Они способны:

  1. Повысить уровень гемоглобина, нормализовать состав крови.
  2. Предотвратить заболевания щитовидной железы.
  3. Восстановить функции сердечно-сосудистой системы и снизить высокое артериальное давление.
  4. Улучшить зрение.
  5. Нормализовать пищеварение и восстановить полезную микрофлору в кишечнике.
  6. Наладить функции поджелудочной железы, печени, желчного пузыря, почек.
  7. Ускорить отхождения мокроты при кашле.
  8. Улучшить память и умственную деятельность.
  9. Наладить функции иммунной и нервной систем.
  10. Снизить концентрацию холестерина.

Рекомендую съедать по пять плодов в день, чтобы предотвратить авитаминоз, – говорит Юля. – А еще вы укрепите свой иммунитет.

Напомним, 

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