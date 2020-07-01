Кому категорически нельзя есть абрикосы

Кому категорически нельзя есть абрикосы

В некоторых случаях абрикос может даже навредить здоровью.

Абрикосы — вкусное и полезное летнее лакомство! Этот фрукт содержит множество витаминов и минералов, разрешен как женщинам на диете (из-за небольшой калорийности), так и людям с диагнозом диабет (отличается низким гликемическим индексом).

Абрикосы помогают поддерживать иммунитет, способствуют качественному зрению и обеспечивают здоровое развитие подростков.

Но есть их без ограничений нельзя людям, которые имеют аллергию на латекс, имеют диагноз мочекаменная болезнь или лечат гастроэнтерит. Кроме того, независимо от наличия или отсутствия указанных заболеваний, нельзя употреблять косточки абрикосов в пищу. Они содержат в себе цианид, можно отравиться.

Медики советуют употреблять абрикос в свежем виде, после термической обработки он сохранит часть своих полезных свойств.

Напомним,