Осторожно, калорийно: ТОП-5 калорийных фруктов и ягод, которые вы так любите
По закону подлости, многие наши любимые продукты питания превосходят по калорийности полноценные приемы пищи.
Банан
Один крупный банан содержит в себе около 160 калорий. И как бы вы их не любили, об этом забывать не стоит. Хоть он полезен, потреблять его можно только в первой половине дня. Кстати, банан - один из самых важных источников калия. Поэтому отказывать себе в нем уж точно не стоит. Также его можно съесть до тренировки - он заряжает организм энергией и дает топливо для занятий.
Клубника
Арбуз
Многие летом садятся на арбузную диету, чтобы сбросить немного лишнего. Многие считают, что ягода практически не содержит калорий. Однако, это не так. Всего пару долек арбуза принесут вашему организму 100 калорий.
Авокадо
Хоть авокадо и калориен, но спорить о его полезных свойствах просто бессмысленно. На 100 г фрукта приходится в среднем 160-200 ккал. Однако его жирные кислоты помогают нам снизить холестерин в крови и снизить вес. Главное - ограничиваться одним или половиной авокадо в день, чтобы не превышать дневную норму калорий.