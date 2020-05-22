Осторожно, калорийно: ТОП-5 калорийных фруктов и ягод, которые вы так любите

22 мая 2020 11:30 Антонина Старовойт
Осторожно, калорийно: ТОП-5 калорийных фруктов и ягод, которые вы так любите
Осторожно, калорийно: ТОП-5 калорийных фруктов и ягод, которые вы так любите
Pinterest

По закону подлости, многие наши любимые продукты питания превосходят по калорийности полноценные приемы пищи.

Читайте такжеКакие продукты придают зубам желтый цвет: ТОП-4 красителя
Если вы следите за вашим рационом, а также тщательно подсчитываете КБЖУ - обязательно возьмите себе на заметку калорийность этих продуктов. Конечно, изредка баловать себя ими никто не запрещает. Но помните, что профицит калорий никогда вас не приблизит к желаемой фигуре. 

Банан 

Один крупный банан содержит в себе около 160 калорий. И как бы вы их не любили, об этом забывать не стоит. Хоть он полезен, потреблять его можно только в первой половине дня. Кстати, банан - один из самых важных источников калия. Поэтому отказывать себе в нем уж точно не стоит. Также его можно съесть до тренировки - он заряжает организм энергией и дает топливо для занятий.

Клубника 

Читайте такжеОсторожно, вздутие: ТОП-5 продуктов, которые вредят нашему желудку
Да-да, клубника тоже попадает в этот топ. Самая популярная летняя ягода содержит в 100 граммах более 106 калорий. К слову, в маленьком банане калорий немного меньше. Но к счастью, она компенсирует свою калорийность при помощи магния. В одной чашке клубники содержится более 400 мг чистого вещества. 

Арбуз 

Многие летом садятся на арбузную диету, чтобы сбросить немного лишнего. Многие считают, что ягода практически не содержит калорий. Однако, это не так. Всего пару долек арбуза принесут вашему организму 100 калорий.  

Авокадо 

Хоть авокадо и калориен, но спорить о его полезных свойствах просто бессмысленно. На 100 г фрукта приходится в среднем 160-200 ккал. Однако его жирные кислоты помогают нам снизить холестерин в крови и снизить вес. Главное - ограничиваться одним или половиной авокадо в день, чтобы не превышать дневную норму калорий.

  

Апельсины

Миф о том, что цитрусовые сжигают жир окончательно развенчан. Апельсины наоборот мешают вашей талии выглядеть стройно. В одном апельсине содержится около 88 калорий. Но кроме важного для организма витамина С, он также обеспечивает нас 400 мг калия. Поэтому апельсин, как и многие фрукты, лучше оставить на первую половину дня. 
 
Напомним,

Облако тегов

здоровье еда советы питание

Материалы по теме

Тренды 2020: какую юбку выбрать в этом сезоне
Lifestyle

Тренды 2020: какую юбку выбрать в этом сезоне
Как подтянуть кожу при помощи альгинатной маски: инструкция для домашних условий
Полезные советы

Как подтянуть кожу при помощи альгинатной маски: инструкция для домашних условий
ТОП-5 заболеваний, которые переносят комары
Наука и техника

ТОП-5 заболеваний, которые переносят комары
ТОП-5 полезных свойств секса для вашего здоровья: не только для удовольствия
ЗОЖ

ТОП-5 полезных свойств секса для вашего здоровья: не только для удовольствия

Популярное на сайте

Холостяк-10: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 15.05.2020)

Холостяк-10: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 15.05.2020)
Від пацанки до панянки-4: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 18.05.2020)

Від пацанки до панянки-4: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 18.05.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 16.05.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 16.05.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: кто покинул шоу в 12 выпуске от 16.05.2020

МастерШеф. Профессионалы-2: кто покинул шоу в 12 выпуске от 16.05.2020

Популярное видео

Холостяк-10: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 15.05.2020)

Холостяк-10: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 15.05.2020)
Від пацанки до панянки-4: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 18.05.2020)

Від пацанки до панянки-4: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 18.05.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 16.05.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 16.05.2020)
Филин: смотреть 15 серию онлайн (эфир от 21.05.2020)

Филин: смотреть 15 серию онлайн (эфир от 21.05.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK