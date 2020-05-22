Осторожно, калорийно: ТОП-5 калорийных фруктов и ягод, которые вы так любите

По закону подлости, многие наши любимые продукты питания превосходят по калорийности полноценные приемы пищи.

Банан

Если вы следите за вашим рационом , а также тщательно подсчитываете КБЖУ - обязательно возьмите себе на заметку калорийность этих продуктов. Конечно, изредка баловать себя ими никто не запрещает. Но помните, что профицит калорий никогда вас не приблизит к желаемой фигуре.

Один крупный банан содержит в себе около 160 калорий. И как бы вы их не любили, об этом забывать не стоит. Хоть он полезен, потреблять его можно только в первой половине дня. Кстати, банан - один из самых важных источников калия. Поэтому отказывать себе в нем уж точно не стоит. Также его можно съесть до тренировки - он заряжает организм энергией и дает топливо для занятий.

Клубника

Арбуз

Да-да, клубника тоже попадает в этот топ. Самая популярная летняя ягода содержит в 100 граммах более 106 калорий. К слову, в маленьком банане калорий немного меньше. Но к счастью, она компенсирует свою калорийность при помощи магния. В одной чашке клубники содержится более 400 мг чистого вещества.

Многие летом садятся на арбузную диету, чтобы сбросить немного лишнего. Многие считают, что ягода практически не содержит калорий. Однако, это не так. Всего пару долек арбуза принесут вашему организму 100 калорий.

Авокадо

Хоть авокадо и калориен, но спорить о его полезных свойствах просто бессмысленно. На 100 г фрукта приходится в среднем 160-200 ккал. Однако его жирные кислоты помогают нам снизить холестерин в крови и снизить вес. Главное - ограничиваться одним или половиной авокадо в день, чтобы не превышать дневную норму калорий.

Апельсины

Миф о том, что цитрусовые сжигают жир окончательно развенчан. Апельсины наоборот мешают вашей талии выглядеть стройно. В одном апельсине содержится около 88 калорий. Но кроме важного для организма витамина С, он также обеспечивает нас 400 мг калия. Поэтому апельсин, как и многие фрукты, лучше оставить на первую половину дня.

Напомним,