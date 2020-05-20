Где найти белок, кроме яиц и мяса: ТОП-5 продуктов

Белок - полезный элемент, в котором нуждается наш организм.

Гречка

Но он содержит куда больше альтернатив, чем куриные яйца и мясо птицы. Если вы его явно не добираете, а эти продукты вам уже надоели, обязательно обратите внимание на их альтернативы.

Гречка - единственная крупа, в которой содержаться ее натуральные протеины. Собственный белок гречки очень насыщенный. В 100 граммах крупы находится 13 грамм чистого белка. Благодаря этому гречка выходит на первое место по своей ценности и оставляется позади рис, манку, пшеничную, перловую и прочие крупы.

Фасоль

Арахисовая паста

Аналогично к гречке фасоль богата естественными белками. Она станет отличным вариантом не только для вегетарианцев, но и для тех, кто сидит на диетическом питании. Для того, чтобы разнообразить ваш рацион, добавляйте в него блюда с фасолью либо делайте уже из нее полноценный продукт питания. К примеру, крем-суп.

Найти белок можно даже в арахисовой пасте. Ведь помимо жиров, она богата большим количеством насыщенного белка. На 100 грамм арахисовой пасты приходится 29 грамм белка. Важно: следите за количеством потребляемой пасты. Из-за высокой калорийности она может быстро забрать на себя всю вашу суточную норму калорий.

Тунец

Хотите питаться исключительно полезно и здорово? Запаситесь тунцом. Он также богат белком. На 100 грамм продукта приходится 25 грамм белка. Он, к слову, один из наиболее полезных представителей своего рыбного вида.

Твердый сыр

Твердый жир также богат насыщенным белком. Как и арахисовая паста, в нем содержится много жиров, поэтому вводить его в рацион тоже нужно осторожно. А вот если вы хотите похудеть, от сыра придется отказаться из-за его высокой калорийности. Лучше замените его на растительный аналог - сыр тофу.

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