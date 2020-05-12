Как правильно сочетать продукты: ТОП-5 главных сочетаний
Мало кто знает о необходимости правильно сочетать продукты между собой. Иначе организм нам уж точно не скажет "спасибо".
Банан и йогурт
Для лучшего усвоения кальция из йогурта его стоит сочетать с продуктами, богатыми инсулином. Именно они действуют как пробиотики в этом сочетании. Подобные вещества содержатся в таких продуктах, как: чеснок, лук, артишоки, пшеница, топинамбур и в бананы. Наиболее бюджетным и доступным сочетанием является именно симбиоз банана с йогуртом. Но помните: не стоит добавлять к ним сахар, так как это будет способствовать брожению пищи.
Яблоки и черный шоколад
Зеленый чай и лимон
Зеленый чай содержит в себе множество антиоксидантов, которые регулируют уровень сахара в крови и способствуют ускорению обмен веществ. Помимо этого, исследования доказали, что лимон помогает полезным веществам из чая лучше усвоиться в нашем организме.
Ягоды и овсяная каша
Оба этих продукта содержат в своем составе фитохимикалии, которые имеют сильнейшие антиоксидантные свойствами. Сочетание этих продуктов приносит еще большую пользу для организма. Также овсянка с ягодами снижает уровень стресса в крови и сохраняет чувство насыщенности до пяти часов.
Кофе и корица
Корица - лучшее дополнению к черному кофе. Про молоко мы советуем забыть, так как оно часто становится причиной вздутие и снижения скорости метаболизма. Корица практические не имеет калорий, но при этом содержит в себе множество антиоксидантов. Она ускоряет метаболизм, а вместе с кофеином еще и активно сжигает наш жир.
Напомним,