Как правильно сочетать продукты: ТОП-5 главных сочетаний

Мало кто знает о необходимости правильно сочетать продукты между собой. Иначе организм нам уж точно не скажет "спасибо".

Банан и йогурт

Как это сделать и для чего нужно знать науку грамотных сочетаний продуктов ? Сегодня мы расскажем, к каким сочетаниям вам обязательно нужно присмотреться получше, иначе вы будете чувствовать вздутие, тяжесть и дискомфорт в вашем желудке.

Для лучшего усвоения кальция из йогурта его стоит сочетать с продуктами, богатыми инсулином. Именно они действуют как пробиотики в этом сочетании. Подобные вещества содержатся в таких продуктах, как: чеснок, лук, артишоки, пшеница, топинамбур и в бананы. Наиболее бюджетным и доступным сочетанием является именно симбиоз банана с йогуртом. Но помните: не стоит добавлять к ним сахар, так как это будет способствовать брожению пищи.

Яблоки и черный шоколад

Зеленый чай и лимон

Яблоки содержат в себе кверцетин, а темный шоколад — катехин. Если совместить два этих антиоксидантами вместе, то мы существенно улучшим работу сердца и сможем очистить кровь от вредных токсинов. Для того, чтобы максимально извлечь пользу от этого сочетания, советуем сделать полезный десерт. Растопите темный шоколад на водяной бане и обмакните в него кусочки яблок. Затем оставьте на час в холодильнике.

Зеленый чай содержит в себе множество антиоксидантов, которые регулируют уровень сахара в крови и способствуют ускорению обмен веществ. Помимо этого, исследования доказали, что лимон помогает полезным веществам из чая лучше усвоиться в нашем организме.

Ягоды и овсяная каша

Оба этих продукта содержат в своем составе фитохимикалии, которые имеют сильнейшие антиоксидантные свойствами. Сочетание этих продуктов приносит еще большую пользу для организма. Также овсянка с ягодами снижает уровень стресса в крови и сохраняет чувство насыщенности до пяти часов.

Кофе и корица

Корица - лучшее дополнению к черному кофе. Про молоко мы советуем забыть, так как оно часто становится причиной вздутие и снижения скорости метаболизма. Корица практические не имеет калорий, но при этом содержит в себе множество антиоксидантов. Она ускоряет метаболизм, а вместе с кофеином еще и активно сжигает наш жир.

Напомним,