ТОП-4 диетических продукта, которые провоцируют переедание

7 мая 2020 13:00 Антонина Старовойт
ТОП-4 диетических продукта, которые провоцируют переедание
ТОП-4 диетических продукта, которые провоцируют переедание
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Думаете, диетические продукты способствуют быстрому снижению веса? К сожалению, чаще всего все происходит совсем наоборот.

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Сегодня мы приоткроем завесу тайны относительно того, какие казалось бы продукты могут привести вас к регулярному перееданию. Осторожно: вы точно что-то из них потребляете.

Цельнозерновой хлеб

Многие ошибочно говорят о пользе цельнозернового хлеба. Однако, на деле он не так уж и полезен. Во-первых, этот хлеб не утоляет голод, а чаще всего даже еще больше его разжигает. Проблема в том, что у него наблюдается высокий гликемический индекс. Это в свою очередь провоцирует резкие скачки сахара в крови и скопление жировых отложений. После падения уровня сахара в крови (а произойдет это быстро), вы остро начнете ощущать голод, что и станет причиной для переедания. А дальше - избыточного веса. 

Фрукты и ягоды

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Никто не спорит об очевидной пользе как фруктов, так и ягод. Но вот от голода они спасти не могут, к сожалению. Прежде всего, как говорят диетологи, фрукты и ягоды обычно показаны людям для разгона аппетита. А значит, речь может идти только об увеличении желания есть. Также в фруктах содержится много глюкозы и фруктозы. А значит, и уровень сахара в крови обречен резко подниматься после их поедания. 

Йогурты 

Йогурт, на самом-то деле, полезен. В нем есть и необходимый для нас белок, и кальций. А вот о текстуре стоит сказать больше. Дело в том, что на мозг не воспринимает жидкую пищу, поэтому не передает сигнал о том, что насытился этой едой. А если вы не получите полноценного удовольствия от еды, то и об утолении аппетита говорить не приходится. Чтобы йогурт стал по-настоящему питательным, он должен быть для начала без вкусовых добавок. Хотите, чтобы он утолил ваш голод? Добавьте в него орехи. 

Салаты

Зелень во многом полезна. Но вот о питательности говорить не приходится. Дело в том, что она скорее действует на наш организм как разжигатель аппетита. Чтобы салат стал более полноценным, добавьте в него рыбу или нежирное мясо. А главное - не забудьте об оливковом масле. 

Напомним, 

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