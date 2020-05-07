ТОП-4 диетических продукта, которые провоцируют переедание
Думаете, диетические продукты способствуют быстрому снижению веса? К сожалению, чаще всего все происходит совсем наоборот.
Цельнозерновой хлеб
Многие ошибочно говорят о пользе цельнозернового хлеба. Однако, на деле он не так уж и полезен. Во-первых, этот хлеб не утоляет голод, а чаще всего даже еще больше его разжигает. Проблема в том, что у него наблюдается высокий гликемический индекс. Это в свою очередь провоцирует резкие скачки сахара в крови и скопление жировых отложений. После падения уровня сахара в крови (а произойдет это быстро), вы остро начнете ощущать голод, что и станет причиной для переедания. А дальше - избыточного веса.
Фрукты и ягоды
Йогурты
Йогурт, на самом-то деле, полезен. В нем есть и необходимый для нас белок, и кальций. А вот о текстуре стоит сказать больше. Дело в том, что на мозг не воспринимает жидкую пищу, поэтому не передает сигнал о том, что насытился этой едой. А если вы не получите полноценного удовольствия от еды, то и об утолении аппетита говорить не приходится. Чтобы йогурт стал по-настоящему питательным, он должен быть для начала без вкусовых добавок. Хотите, чтобы он утолил ваш голод? Добавьте в него орехи.
Салаты
Зелень во многом полезна. Но вот о питательности говорить не приходится. Дело в том, что она скорее действует на наш организм как разжигатель аппетита. Чтобы салат стал более полноценным, добавьте в него рыбу или нежирное мясо. А главное - не забудьте об оливковом масле.