Какие сочетания продуктов вредят вашему организму: вы будете удивлены

28 апреля 2020 10:00 Антонина Старовойт
Какие сочетания продуктов вредят вашему организму: вы будете удивлены
Какие сочетания продуктов вредят вашему организму: вы будете удивлены
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Задавались вопросом, почему вам плохо после какого-либо сочетания продуктов? Возможно, все дело в их несовместимости.

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Сегодня мы расскажем, каких сочетаний продуктов следует избегать, чтобы не получить плохих последствий. 

Картошка и мясо 

Одно из наиболее популярных сочетаний на кухонном столе. И очень зря. Ведь для переваривания картошки и мяса организм задействует разные ферменты. А это в свою очередь тормозит работу организма и замедляет обменные процессы. Если же вы съели подобную комбинацию на обед - будьте на чеку: пища может попросту не перевариться и вызвать вздутие. 

Огурцы и помидоры

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Добавляете их в один салат? Лучше отказаться от этой идеи. Дело в том, что огурцы по своему составу относятся к щелочным продуктам, а помидоры — к кислым. Желудок может за раз выделить только что-то одно. Пока в нем выделяется кислота для переваривания огурцов, помидоры могут запустить процесс брожения в организме. Именно поэтому мы часто жалуемся на вздутие живота и не можем найти этому объяснение. 

Алкоголь и кофе 

Кофе и алкоголь сами по себе приводят организм к обезвоживанию. Если же вы совместите алкоголь с кофе (да еще и сливками, к примеру, как в ирландском кофе), то получите целый перечень проблем: от учащенного сердцебиения и бессонницы до хронического обезвоживания и резких скачков сахара в крови. 

Напомним, 

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