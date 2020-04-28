Какие сочетания продуктов вредят вашему организму: вы будете удивлены
Задавались вопросом, почему вам плохо после какого-либо сочетания продуктов? Возможно, все дело в их несовместимости.
Картошка и мясо
Одно из наиболее популярных сочетаний на кухонном столе. И очень зря. Ведь для переваривания картошки и мяса организм задействует разные ферменты. А это в свою очередь тормозит работу организма и замедляет обменные процессы. Если же вы съели подобную комбинацию на обед - будьте на чеку: пища может попросту не перевариться и вызвать вздутие.
Огурцы и помидоры
Алкоголь и кофе
Кофе и алкоголь сами по себе приводят организм к обезвоживанию. Если же вы совместите алкоголь с кофе (да еще и сливками, к примеру, как в ирландском кофе), то получите целый перечень проблем: от учащенного сердцебиения и бессонницы до хронического обезвоживания и резких скачков сахара в крови.
Напомним,