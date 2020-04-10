ТОП-5 жиросжигающих продуктов, которые стоит добавить в свой рацион

10 апреля 2020 12:30 Антонина Старовойт
ТОП-5 жиросжигающих продуктов, которые стоит добавить в свой рацион
ТОП-5 жиросжигающих продуктов, которые стоит добавить в свой рацион
pixabay.com

Для того, чтобы ваш метаболизм работал как часы стоит обратить внимание не только на спорт, а еще и на то, что вы едите.

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Сегодня мы расскажем о пяти жиросжигающих продуктах, которые стоит включить всем в свой рацион, кто жалуется на замедленный метаболизм. 

Зеленый чай

Исследования доказали возможность зеленого чач продлевать жизнь за счет природных антиоксидантов. Помимо этого, кроме профилактики болезней сердца, любители зеленого чая могут не переживать про обмен веществ. Он отлично тонизирует весь организм и разгоняет метаболизм. 

Яйца

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Чистый источник белка полезен двумя своими частями - и желтком, и белком. Первый выравнивает уровень холестерина в организме. А совокупность белка и желтка позволяет чувствовать себя сытым и насыщенным. Поэтому чередуйте прием каши на завтрак с яичницей. Она точно сможет вам насытить и подарить ощущение энергии.  

Рыба

Благодаря высокому содержанию элемента Омега-3, вы сможете остаться стройной и сытой. Попробуйте запечь ее с овощами или пожарить на оливковом масле. Такой вариант блюда станет отличным ужином. 

Яблоки 

Яблоки содержат в себе наибольший процент клетчатки из всех фруктов. Регулярное их потребление способствует скорейшему обмену веществ и благоприятной работе ЖКТ. Но не забывайте, что в яблоках содержится много сахара, поэтому лучше их есть в первой половине дня. 

Черный перец 

Эта специя бесподобна как отличный способ борьбы с ожирением. Его, кстати, удачно практикуют во многих странах мира. Заведите себе за привычку добавлять черный перец в блюда. Поверьте организм вас отблагодарит тонкой талией. 

Напомним, 

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