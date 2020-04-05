Чего не стоит есть перед сексом: ТОП-5 продуктов

5 апреля 2020 14:30 Антонина Старовойт
Чего не стоит есть перед сексом: ТОП-5 продуктов
Чего не стоит есть перед сексом: ТОП-5 продуктов
pixabay.com

Оказывается, к сексу нужно подходить с умом еще на первых этапах подготовки. Пища до секса тоже может испортить ваш половой акт.

Читайте такжеПочему вы не можете расслабиться во время секса: ТОП-3 причины
Сегодня самое время узнать, от каких продуктов стоит отказаться перед сексом. 

Специи 

Например, кориандр с давних времен использовали для снижения влечения к женщинам. А мятное масло может просто подавлять желание. Напротив же, корица либо перец чили могут разжечь межу вами огонь страсти и стать мощными афродизиаками, которые подарят вам незабываемую ночь вдвоем. 

Кофеин

Читайте такжеТОП-5 продуктов, которые поднимут настроение на карантине (и сохранят фигуру)
А также такие напитки, как: энергетики и содовые. Снижение гормонов, которые ответственны за выработку кортизола, грозит половой временной дисфункцией. Другими словами кофеин попросту подавляет наше половое желание. Для мужчин кофеин куда более опасен: он понижает или уничтожает тестостерон, а также выработку активных и здоровых сперматозоидов. 

Соевые продукты 

Дело в том, что соевые продукты богаты фитоэстрогенами. Простыми словами это женские гормоны растительного происхождения, которые вытесняют из организма тестостерон и, соответсвенно, снижают сексуальное желание. 

Консервы

Продукты с высоким содержанием соли, консервантов и стабилизаторов существенно повышают кровяное давление. После того, как мы съедаем пару соленых огурцов кровь отливает от половых органов и не может наполнит их эрекцией. Подобные отливы на постоянной основе могут грозить мужчине даже импотенцией. 

Газировки

Регулярное потребление таких напитков снижает уровень серотонина и снижает наше либидо из-за воздействия на него угнетенного допамина. Лучше отдать предпочтение бокалу красного полусухого либо же просто домашнему лимонаду. 

Напомним, 

Облако тегов

секс советы продукты правильное питание

Материалы по теме

Чего вы не знаете о симптомах Covid-19: ТОП-3 неочевидных симптома
ЗОЖ

Чего вы не знаете о симптомах Covid-19: ТОП-3 неочевидных симптома
Что обязательно следует сделать после секса: ТОП-5 вещей
Психология

Что обязательно следует сделать после секса: ТОП-5 вещей
ТОП-5 причин отказаться от кофе
ЗОЖ

ТОП-5 причин отказаться от кофе
Делаю все, чтобы защитить дочь: Наталка Карпа о мерах безопасности во время карантина
Новости

Делаю все, чтобы защитить дочь: Наталка Карпа о мерах безопасности во время карантина

Популярное на сайте

Ирина Билык: Наверное, я реалист. Паники нет точно!

Ирина Билык: Наверное, я реалист. Паники нет точно!
Ничто не случается дважды 2 сезон: смотреть онлайн 1 серию (эфир от 30.03.2020)

Ничто не случается дважды 2 сезон: смотреть онлайн 1 серию (эфир от 30.03.2020)
Ничто не случается дважды 2 сезон: смотреть онлайн 8 серию (эфир от 02.04.2020)

Ничто не случается дважды 2 сезон: смотреть онлайн 8 серию (эфир от 02.04.2020)
Холостяк-10: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 03.04.2020)

Холостяк-10: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 03.04.2020)

Популярное видео

Ирина Билык: Наверное, я реалист. Паники нет точно!

Ирина Билык: Наверное, я реалист. Паники нет точно!
Ничто не случается дважды 2 сезон: смотреть онлайн 1 серию (эфир от 30.03.2020)

Ничто не случается дважды 2 сезон: смотреть онлайн 1 серию (эфир от 30.03.2020)
Ничто не случается дважды 2 сезон: смотреть онлайн 8 серию (эфир от 02.04.2020)

Ничто не случается дважды 2 сезон: смотреть онлайн 8 серию (эфир от 02.04.2020)
Холостяк-10: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 03.04.2020)

Холостяк-10: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 03.04.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK