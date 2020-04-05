Чего не стоит есть перед сексом: ТОП-5 продуктов
Оказывается, к сексу нужно подходить с умом еще на первых этапах подготовки. Пища до секса тоже может испортить ваш половой акт.
Специи
Например, кориандр с давних времен использовали для снижения влечения к женщинам. А мятное масло может просто подавлять желание. Напротив же, корица либо перец чили могут разжечь межу вами огонь страсти и стать мощными афродизиаками, которые подарят вам незабываемую ночь вдвоем.
Кофеин
Соевые продукты
Дело в том, что соевые продукты богаты фитоэстрогенами. Простыми словами это женские гормоны растительного происхождения, которые вытесняют из организма тестостерон и, соответсвенно, снижают сексуальное желание.
Консервы
Продукты с высоким содержанием соли, консервантов и стабилизаторов существенно повышают кровяное давление. После того, как мы съедаем пару соленых огурцов кровь отливает от половых органов и не может наполнит их эрекцией. Подобные отливы на постоянной основе могут грозить мужчине даже импотенцией.
Газировки
Регулярное потребление таких напитков снижает уровень серотонина и снижает наше либидо из-за воздействия на него угнетенного допамина. Лучше отдать предпочтение бокалу красного полусухого либо же просто домашнему лимонаду.
Напомним,