Чего не стоит есть перед сексом: ТОП-5 продуктов

Чего не стоит есть перед сексом: ТОП-5 продуктов

Оказывается, к сексу нужно подходить с умом еще на первых этапах подготовки. Пища до секса тоже может испортить ваш половой акт.

Специи

Сегодня самое время узнать, от каких продуктов стоит отказаться перед сексом.

Например, кориандр с давних времен использовали для снижения влечения к женщинам. А мятное масло может просто подавлять желание. Напротив же, корица либо перец чили могут разжечь межу вами огонь страсти и стать мощными афродизиаками, которые подарят вам незабываемую ночь вдвоем.

Кофеин

Соевые продукты

А также такие напитки, как: энергетики и содовые. Снижение гормонов, которые ответственны за выработку кортизола, грозит половой временной дисфункцией. Другими словами кофеин попросту подавляет наше половое желание. Для мужчин кофеин куда более опасен: он понижает или уничтожает тестостерон, а также выработку активных и здоровых сперматозоидов.

Дело в том, что соевые продукты богаты фитоэстрогенами. Простыми словами это женские гормоны растительного происхождения, которые вытесняют из организма тестостерон и, соответсвенно, снижают сексуальное желание.

Консервы

Продукты с высоким содержанием соли, консервантов и стабилизаторов существенно повышают кровяное давление. После того, как мы съедаем пару соленых огурцов кровь отливает от половых органов и не может наполнит их эрекцией. Подобные отливы на постоянной основе могут грозить мужчине даже импотенцией.

Газировки

Регулярное потребление таких напитков снижает уровень серотонина и снижает наше либидо из-за воздействия на него угнетенного допамина. Лучше отдать предпочтение бокалу красного полусухого либо же просто домашнему лимонаду.

Напомним,