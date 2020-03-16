ТОП-5 продуктов, которые стоит включить в свой рацион этой весной

16 марта 2020 09:00 Антонина Старовойт
ТОП-5 продуктов, которые стоит включить в свой рацион этой весной
ТОП-5 продуктов, которые стоит включить в свой рацион этой весной
pixabay.com

В начале сезона очень важно помочь организму перестроиться на весенний режим и избавиться от тяжести зимы.

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В этом вам помогут следующие продукты

Бананы 

Банан содержит в себе большое количество полезной при запоре клетчатки. Если вы почувствуешь, что организму нужна помощь - возьмите его как вспомогательный фрукт. Кстати, для разгрузочного дня он тоже отлично подойдет. 

Молотый кофе натощак

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Возможно, это звучит странно, но поверьте: потребление молотого кофе натощак поможет прочистить ваш желудок. Весь секрет этого напитка в том, что он запускает пищеварение быстрее, чем слабительное. 

Чернослив

В черносливе содержится сорбитол, который запускает работу ЖКТа и устраняет проблемы со стулом. Но с сухофруктами нужно быть осторожнее, ведь в них много калорий и скорректировав проблемы с запором ты можешь запросто обрести проблемы с лишним весом. 

Авокадо 

Ни один здоровый рацион питания не обходится без этого суперфуда. Авокадо богат различными микроэлементами и питательными веществами. Съедая один авокадо в день, вы можете не только защитить себя от различного рода онкозаболеваний, но и помочь работе ЖКТ. 

Овсянка с льяным маслом 

Никто еще не придумал ничего более здорового и полезного, чем овсяную кашу. Для еще большего эффекта стоит обратить внимание на добавление в нее льняного масла. Оно поможет забыть про запоры и тяжесть в животе. 

Напомним,

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