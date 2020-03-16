ТОП-5 продуктов, которые стоит включить в свой рацион этой весной

В начале сезона очень важно помочь организму перестроиться на весенний режим и избавиться от тяжести зимы.

Бананы

В этом вам помогут следующие продукты

Банан содержит в себе большое количество полезной при запоре клетчатки. Если вы почувствуешь, что организму нужна помощь - возьмите его как вспомогательный фрукт. Кстати, для разгрузочного дня он тоже отлично подойдет.

Молотый кофе натощак

Чернослив

Возможно, это звучит странно, но поверьте: потребление молотого кофе натощак поможет прочистить ваш желудок. Весь секрет этого напитка в том, что он запускает пищеварение быстрее, чем слабительное.

В черносливе содержится сорбитол, который запускает работу ЖКТа и устраняет проблемы со стулом. Но с сухофруктами нужно быть осторожнее, ведь в них много калорий и скорректировав проблемы с запором ты можешь запросто обрести проблемы с лишним весом.

Авокадо

Ни один здоровый рацион питания не обходится без этого суперфуда. Авокадо богат различными микроэлементами и питательными веществами. Съедая один авокадо в день, вы можете не только защитить себя от различного рода онкозаболеваний, но и помочь работе ЖКТ.

Овсянка с льяным маслом

Никто еще не придумал ничего более здорового и полезного, чем овсяную кашу. Для еще большего эффекта стоит обратить внимание на добавление в нее льняного масла. Оно поможет забыть про запоры и тяжесть в животе.

Напомним,