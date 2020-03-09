ТОП-3 полезных продукта, которые мешают вам похудеть

9 марта 2020 13:20 Антонина Старовойт
ТОП-3 полезных продукта, которые мешают вам похудеть
ТОП-3 полезных продукта, которые мешают вам похудеть
pixabay.com

Все еще недоумеваете, почему вы питаетесь правильно, а вес стоит на месте?

Читайте такжеСобираемся на свидание: 5 главных советов
Вполне возможно вы недооцениваете вред казалось бы полезных продуктов. Сегодня пришло время узнать, что скрывается за ними. 

Салат

Конечно, зеленый салат очень полезен, но несбалансированная комбинация продуктов может только пробудить аппетит, и после такого приема пищи вы будете испытывать еще больший голод. Американские диетологи смешивать зелень с продуктами, которые содержат белок (к примеру, лосось или курица) и полезные жиры (авокадо, оливковое масло или твердый сыр).

Цельнозерновые продукты

Читайте такжеТОП-5 продуктов, которые всегда должны быть в вашем холодильнике
Вот, где кроется главная опасность! Даже самый правильный и полезный хлеб, сделаный из цельного зерна, повышает уровень сахара в крови выше, чем сладкие батончики. Это объясняется тем, что любая выпечка содержит слишком много углеводов, которые повышают уровень инсулина, что может привести  к ожирению, а в итоге – даже к диабету. Поэтому мы настоятельно рекомендуем снизить дозу мучного в вашем рационе. 

Йогурт

Казалось бы, йогурт - чудесный источник белка. А на самом деле, обезжиренные йогурты с наполнителями содержат в себе так много сахара, что могут составить неплохую конкуренцию хлебу. Диетологи советуют овмещать йогурт с другими продуктами – теми же орехами или ягодами. А вместо обезжиренного лучше выбрать греческий – с невысоким процентом жирности и без ароматизаторов. 

Напомним,

Облако тегов

диета здоровье советы полезное питание

Материалы по теме

Сохранить деньги: ТОП-3 маски для лица, которые не хуже салонных
Lifestyle

Сохранить деньги: ТОП-3 маски для лица, которые не хуже салонных
ТОП-5 признаков отношений с будущем
Психология

ТОП-5 признаков отношений с будущем
Какой фасон платья выбрать в 2020 году?
Lifestyle

Какой фасон платья выбрать в 2020 году?
Синяки на теле: о каких проблемах они расскажут
ЗОЖ

Синяки на теле: о каких проблемах они расскажут

Популярное на сайте

Холостяк-10: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 06.03.2020)

Холостяк-10: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 06.03.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 07.03.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 07.03.2020)
«Наконец-то мы снова принадлежим друг другу»: бывший муж Ани Лорак забрал у нее дочь

«Наконец-то мы снова принадлежим друг другу»: бывший муж Ани Лорак забрал у нее дочь
Холостяк-10: 16 участниц шоу, которых выбрал Макс Михайлюк на Церемонии роз

Холостяк-10: 16 участниц шоу, которых выбрал Макс Михайлюк на Церемонии роз

Популярное видео

Холостяк-10: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 06.03.2020)

Холостяк-10: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 06.03.2020)
Голос країни-10: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 01.03.2020)

Голос країни-10: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 01.03.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 07.03.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 07.03.2020)
Від пацанки до панянки-4: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 02.03.2020)

Від пацанки до панянки-4: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 02.03.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK