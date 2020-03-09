ТОП-3 полезных продукта, которые мешают вам похудеть
Все еще недоумеваете, почему вы питаетесь правильно, а вес стоит на месте?
Салат
Конечно, зеленый салат очень полезен, но несбалансированная комбинация продуктов может только пробудить аппетит, и после такого приема пищи вы будете испытывать еще больший голод. Американские диетологи смешивать зелень с продуктами, которые содержат белок (к примеру, лосось или курица) и полезные жиры (авокадо, оливковое масло или твердый сыр).
Цельнозерновые продукты
Йогурт
Казалось бы, йогурт - чудесный источник белка. А на самом деле, обезжиренные йогурты с наполнителями содержат в себе так много сахара, что могут составить неплохую конкуренцию хлебу. Диетологи советуют овмещать йогурт с другими продуктами – теми же орехами или ягодами. А вместо обезжиренного лучше выбрать греческий – с невысоким процентом жирности и без ароматизаторов.
Напомним,