Синяки под глазами: 3 продукта, которые уберут их за пару дней

Переживаете из-за синяков под глазами? Не знаете, как их убрать и перепробовали всю косметологию?

Томатный и лимонный сок

Самое время обратиться к более традиционным способам - продуктам из ближайшего супермаркета.

Полезные микроэлементы в помидорах и витамин С в лимоне также хорошо отбеливают кожу. Их можно использовать в дуэте или по отдельности. Для устранения синяков необходимо налить в емкость одну чайную ложку томатного сока и половину чайной ложки лимонного сока. Тщательно перемешать и нанести под глаза ватными дисками. Спустя 10 минут их можно убрать и хорошо умыться.

Кокосовое масло холодного отжима

Пакетики зеленого чая

Кокосовое масло помогает выровнять текстуру кожи и предотвратить появление морщин и мелких складок. Главное - не переусердствовать с его нанесением на кожу, а то это чревато жирным блеском на всей коже. Нанесите под глаза пару капель кокосового масла и массажными движениями вотрите в кожу. Если на ней остался блеск, то лучше убрать его обычным бумажным полотенцем.

Кофеин и антиоксиданты, входящие в состав зеленого чая, помогут осветлить темные круги и уменьшить отечность под глазами, сужают кровеносные сосуды и избавляют от задержки жидкости. Замочите на пару минут в пакетики. Дайте им остыть. Затем нанесите их под глаза на 10-15 минут. Не забудьте умыться сразу после процедуры.

Напомним,