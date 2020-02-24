Синяки под глазами: 3 продукта, которые уберут их за пару дней
Переживаете из-за синяков под глазами? Не знаете, как их убрать и перепробовали всю косметологию?
Томатный и лимонный сок
Полезные микроэлементы в помидорах и витамин С в лимоне также хорошо отбеливают кожу. Их можно использовать в дуэте или по отдельности. Для устранения синяков необходимо налить в емкость одну чайную ложку томатного сока и половину чайной ложки лимонного сока. Тщательно перемешать и нанести под глаза ватными дисками. Спустя 10 минут их можно убрать и хорошо умыться.
Кокосовое масло холодного отжима
Пакетики зеленого чая
Кофеин и антиоксиданты, входящие в состав зеленого чая, помогут осветлить темные круги и уменьшить отечность под глазами, сужают кровеносные сосуды и избавляют от задержки жидкости. Замочите на пару минут в пакетики. Дайте им остыть. Затем нанесите их под глаза на 10-15 минут. Не забудьте умыться сразу после процедуры.
Напомним,